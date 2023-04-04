14 ayın en düşük enflasyonu





İŞÇİYE TEKLİF ZAMANI

Kamuda 700 binden fazla işçinin ücretlerine yapılacak zammın belirleneceği görüşmeler kapsamında, işçi ve işveren kesimi yarın bir araya gelecek. TÜRKİŞ ve HAK-İŞ'in işçi kesimini temsil ettiği görüşmelerde, gözler, işverenleri temsil eden Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası'na (TÜHİS) çevrildi. İşçi tarafının taleplerine karşı TÜHİS'in, yarın yapılacak görüşmede ilk teklifini masaya getirmesi bekleniyor. TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'in ortak taleplerinde 'aylık brüt taban ücretin 15 bin liraya yükseltilmesi, bunun yapılmasının ardından bütün ücretlere yüzde 15 refah payı ilave edilmesi' yer alıyor.



İZMİR-ANTALYA 3 SAATE İNECEK

Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, karayolu yatırımları sayesinde iş gücü, akaryakıt ve diğer tasarrufların ekonomiye yıllık 22.5 milyar dolar fayda sağladığını belirterek, "8 bin 524 kilometrelik doğubatı akslarının yüzde 91'ini, 12 bin 146 kilometrelik 18 adet kuzey-güney aksının yüzde 89'luk bölümünü tamamladık" dedi. Marmara ile Akdeniz Bölgesi'ni birbirine bağlayacak Aydın-Denizli Otoyolu'ndaki yapım çalışmalarının sürdüğünü belirten Karaismailoğlu, "Bunun devamına Denizli-Burdur ve Burdur-Antalya otoyollarını planlıyoruz. Bu otoyolların da tamamlanmasıyla 6-7 saat süren İzmir ile Antalya arasındaki yolculuk 3 saatlik bir seyahat süresine inecek" diye konuştu.



HASAR ÖDEMESİ 10 MİLYARI AŞTI

Doğal Afet Sigortaları Kurumu'nun (DASK) deprem bölgesindeki sigortalılara ödediği tazminat tutarı 10 milyar lirayı aştı. DASK'tan yapılan açıklamada, ulaşan hasar ihbar sayısının 433 bin 837, ödenen tazminat tutarının da 10 milyar 174 milyon 145 bin liraya ulaştığı belirtilerek, "Yeni başlatılan hizmet ile sigortalılarımızın hasar tazminatlarını bankadan tahsil etmeleri için gereken ve cep telefonlarına SMS ile gönderilen ödeme şifrelerini artık e-Devlet Kapısı üzerinden de öğrenebileceklerini hatırlatmak isteriz" denildi.

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