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    TSK personeline yeni haklar! Kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu

    AK Parti, harp ve vazife malulü sayılanların annebabasına ödenecek aylıkların en az asgari ücret düzeyine çekilmesini sağlayacak yasa teklifini TBMM Başkanlığına sundu.

    TSK personeline yeni haklar

    TBMM Başkanlığına sunulan yasa teklifi şu değişiklikleri içeriyor:



    TECRÜBELİ PERSONEL: Kıdemli binbaşılar ile 24'üncü hizmet yılını tamamlamış muvazzaf astsubayların özlük hakları düzenlenerek TSK'da kalmaya devam etmeleri sağlanacak. Ayrıca, emekli, adi malul veya vazife malullüğü aylığı bağlanmış emekli subay ve emekli astsubayların emekli aylıklarında iyileştirme yapılacak.

    DERNEĞE ÜYE OLACAKLAR: Şehitlerin anne ve babaları, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneğine üye olabilecek.

    TERFİLER MİLLİ SAVUNMA BAKANININ TEKLİFİ İLE: Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararı ile general ve amirallerin terfi ve görev sürelerinin uzatılmasına yönelik işlemler Milli Savunma Bakanı'nın teklifi yapılacak.



    GENERAL İÇİN ÜÇTE İKİ KABUL ARANMAYACAK: General ve amirallerin bir üst rütbeye yükseltilmesinde aranan karar yeter sayısında "YAŞ üyelerinin üçte ikisinin kabulü" şartı kaldırılacak. "YAŞ'ın kararı" esas alınacak.

    YARGI YOLU AÇILIYOR: TSK'dan ilişik kesilmesi durumu ortaya çıkarsa, yargı yolu kapalı olan disiplin cezalarının iptali için mahkemeye gidilebilecek.



        UZMAN ERBAŞLIĞA GEÇİŞ: Sözleşmeli erbaş ve erler, ihtiyaç duyulursa uzman erbaşlığa naspedilecek.

        MAAŞLARI BAĞLANACAK: 1999 sonrası sigortası başlayan ve 1 Şubat 2018 yılı sonrası kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilen ancak yaş yüzünden aylığı bağlanamayan askeri personele emekli maaşı bağlanıyor.

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        Haberler Ekonomi TSK personeline yeni haklar! Kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu
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