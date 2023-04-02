TSK personeline yeni haklar! Kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu





TECRÜBELİ PERSONEL: Kıdemli binbaşılar ile 24'üncü hizmet yılını tamamlamış muvazzaf astsubayların özlük hakları düzenlenerek TSK'da kalmaya devam etmeleri sağlanacak. Ayrıca, emekli, adi malul veya vazife malullüğü aylığı bağlanmış emekli subay ve emekli astsubayların emekli aylıklarında iyileştirme yapılacak.



DERNEĞE ÜYE OLACAKLAR: Şehitlerin anne ve babaları, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneğine üye olabilecek.



TERFİLER MİLLİ SAVUNMA BAKANININ TEKLİFİ İLE: Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararı ile general ve amirallerin terfi ve görev sürelerinin uzatılmasına yönelik işlemler Milli Savunma Bakanı'nın teklifi yapılacak.