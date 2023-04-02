ilk Evi'mde İstanbul heyecanı! Avrupa yakası için kura çekimi başladı

Başkan Erdoğan'ın açıkladığı, Çevre, Şehircilik Bakanlığı ve TOKİ ile hayata geçirilen İlk Evim, İlk İşyerim projesinde Arnavutköy, Başakşehir, Esenler ilçeleri için kura çekimi dün başladı. Arnavutköy, Başakşehir, Esenler ilçeleri için yapılan kura çekimi 19 gün sürecek. 19 Nisan'da son bulacak TOKİ İstanbul kura çekimi ile 50 bin konutun hak sahibi belirlenerek 81 ilde yükselecek 250 bin sosyal konutun tüm hak sahipleri de belli olmuş olacak. Son kuraların tamamlanmasıyla TOKİ sonuçları noter onayından geçerek e-Devlet'e işlenecek.
DOĞALGAZA YÜZDE 52 İNDİRİM
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdelediği elektrik ve doğalgaz indirimi sonrası Türkiye, ucuz elektrik ve doğalgaz kullanan ülkeler listesinde ilk sıralara yerleşti. Vatandaşa ucuz enerji sunmak için Hazine bütçesinden 317 milyar TL destek gelirken indirimlerle Türkiye doğalgazda dünyanın en ucuz 3'üncü, elektrikte ise 2'nci ülkesi oldu. Son indirimle sanayide yalnızca son 6 ayda %52'lik indirim yapılmış oldu. Aynı dönemde Avrupa'da doğalgaz fiyatları yüzde 46 arttı. Türkiye'de doğalgazın metreküpü 0,29 euro (5,99 TL) olarak satışa sunulurken, en ucuz ülke olan Ukrayna'da 0,21 euro (4,44 TL) olarak satılıyor.
MARKETLERE MESAFE UYARISI
Rekabet Kurumu, zincir market açılışları için mesafe uyarısında bulunarak, "Belirlenecek bir mesafe çapında aynı perakendecilerin ikinci bir şube açmalarının yasaklanabileceğinin ve yine bu teşebbüslerin aynı çap içerisinde bir devralma işlemi yapmasının engellenebileceğin değerlendirildiğini" bildirdi. Hazırlanan raporda "Belli bölgelerde birbirlerine çok yakın mesafelerde aynı gruba ait zincir mağazalar görülebilmekte, bu durum o bölgeye yeni bir perakendecinin girişini önleyici sonuçlar doğurabilmektedir. Bu nedenle düzenlemenin pazarda rekabetçi anlamda olumlu etkiler doğuracağı görüşü taşınmaktadır." denildi.