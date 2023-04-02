ilk Evi'mde İstanbul heyecanı! Avrupa yakası için kura çekimi başladı





ANTALYA'YA 3 AYDA 800 BİN TURİST

Antalya, 3 ayda hava yoluyla gelen yaklaşık 800 bin yabancı turist ile 2023 sezonuna hızlı bir giriş yaptı. 2021'de 3 ayda 266 bin 791 kişinin ziyaret ettiği kente, geçen yıl aynı dönemde 515 bin 304 turist geldi. Turizmde rekorlar yılı olarak bilinen 2019'da ise 3 ayda 579 bin 478 ziyaretçiyi ağırlayan Antalya'da 2019'un rekoru da kırıldı. Bu dönemde en fazla turistin geldiği ülke ise 213 bin 101 turist ile Rusya oldu. Rusya'yı ise 169 bin 228 turistle Almanya, 88 bin 572 ziyaretçiyle de İngiltere takip etti.



KATILIM KURULUŞLARI BİRLİĞİ KURULUYOR

AK Parti, katılım finans kuruluşlarına dönük düzenlemeler getiren ve Türkiye Katılım Finans Kuruluşları Birliği kurulmasını öngören yasa teklifini TBMM Başkanlığına sundu. Yasa ile katılım finans sistemini kurumsal bir yapıya kavuşturmak, finansal istikrara katkı sunulması, katılım finans kuruluşlarının faaliyetlerinin ve sundukları hizmetlerin katılım finans esas ve standartlarına uyumunun sağlanması amaçlanıyor.



SOSYAL MEDYA UYARISI

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Türkiye'de günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılarının ülkede en az bir kişiyi yetkilendirmesini zorunlu hale getirdi. Yükümlülüklerini yerine getirmeyen sosyal ağ sağlayıcılarına idari para cezası verilecek. Sosyal ağ sağlayıcıları, kullanıcıların verilerini Türkiye'de saklamak yönünde gerekli tedbirleri de alacak.



ÜCRETSİZ ULAŞIMDA GELİR DESTEĞİ ARTTI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca engelli, yaşlı, şehit yakını ve gazileri ücretsiz olarak taşıyan şehir içi özel halk otobüsü ve deniz ulaşım aracı sahiplerine yapılan aylık gelir desteği ödemesi artırıldı. Buna göre özel denizyolu ulaşımı araçları için aylık 1.500 liralık ödeme 2.250 liraya, Ankara ve İstanbul büyükşehir belediyelerinde ulaşım araçlarına ödenen 1.995 lira 2.992 liraya çıkarıldı. Diğer büyükşehir belediyelerindeki ulaşım araçlarına ödenen 1.500 liralık destek ise 2.250 liraya yükseltildi.



KKM İLE İLGİLİ İKİ YENİ DÜZENLEME

Kur korumalı mevduatlarla ilgili yeni bir düzenleme daha hayata geçti. Son olarak TCMB taraflı kur korumalı mevduatlarda tarih kapsamı genişletildi. Son düzenlemeyle Türk Lirası'na geçişte sağlanacak destek için, söz konusu döviz tevdiat veya döviz cinsinden katılım fonu hesaplarının 31 Aralık'a kadar açılmış olması şartı, 31 Mart 2023'e uzatıldı. Önceki gün yapılan düzenlemeyle kur korumalı vadeli mevduat hesaplarına uygulanan Türk lirası faiz üst sınırı kaldırıldı.



TUZA STANDART

Yemeklik tuz için hazırlanan yeni standarda göre tuz ambalajları, ağzı açıldığında tekrar kapatılmayacak veya tekrar kapatıldığında kapatıldığı belli olacak şekilde olacak. Paketlerde tuzun iyot içeriği ve tavsiye edilen tüketim tarihi zorunlu olacak. Yemeklik tuzda; kilogram başına 0.1 miligrama kadar civa, 2 miligrama kadar kurşun, 0.5 miligrama kadar arsenik bulunabilecek.



LİMON ZAMDA ŞAMPİYON OLDU

TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar, martta üretici ve market arasındaki en fazla fiyat farkının yüzde 366,8 ile limonda görüldüğünü, markette 39 ürünün 27'sinde fiyat artışı, 12'sinde fiyat azalışı olduğunu bildirdi. Bayraktar, "Martta üretici ve market arasındaki en fazla fiyat farkı yüzde 366,8 ile limonda görüldü. Limondaki fiyat artışını yüzde 260 ile elma, yüzde 233,2 ile marul, yüzde 209,9 ile kırmızı mercimek izledi" dedi.

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