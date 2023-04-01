Kiracıyı kolay çıkarmak için taahhütname formülü

Emlakçılar, kiracı olmayan konutların daha kolay satıldığını belirtirken, mülk sahiplerinin evi kiraya verirken 'tahliye taahhütnamesi'nin imzalanmasını ön şart olarak sunduğunu belirtiyor. Ev sahipleri ile kiracılar arasında yaşanan uyuşmazlıklardan bahseden emlakçı Şerafettin Başaran, mal sahiplerinin kiracılarını çıkartmak için başvurduğu yöntemlerden birinin de tahliye taahhütnamesi olduğunu vurgulayarak, şu bilgiyi verdi: "Kiracılardan tahliye taahhütnamesi isteniyor. Evlerini yüksek fiyattan kiraya vermek isteyenler, kiracısını çıkartmak için tahliye taahhütnamesini devreye almayı planlıyor."
'KAR'AR DEĞİŞTİ
Kar seviyesinin düşüklüğü nedeniyle 26 Mart'ta sezonu kapatan Ilgaz Yurduntepe Kayak Merkezi'nde sezon yeniden açılıyor. 28-30 Mart tarihleri arasında etkili olan yağış sonrası kar kalınlığı yaklaşık 40 santimetreye ulaşılınca, kayak merkezinin 1 Nisan'da yeniden açılmasına karar verildi. Kararı duyuran Yurduntepe Kayak Merkezi İşletme Sorumlusu Hakkı Kaya, "Yurduntepe çam ağaçları içerisinde doğa ile iç içe olabileceğiniz bir kayak merkezi. Tüm vatandaşlarımızı bu güzelliği yaşamaya Ilgaz'a bekliyorum" şeklinde konuştu.
GYODER BAŞKANI YENİDEN KALYONCU
Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği'nin (GYODER) 23. Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda Yönetim Kurulu Başkanlığı'na oy birliği ile Mehmet Kalyoncu yeniden seçildi. Mehmet Kalyoncu, yaptığı açıklamada, "Konu deprem olunca tabii ki gündemde İstanbul da var. İstanbul'da 1.2 milyona yakın bina bulunuyor. Bunun 817 bini, 2000 yılı öncesi yapılmış. Burada hem güçlendirmeyi hem kentsel dönüşümü konuşuyoruz ancak bunu da yeni yerleşim alanları oluşturmak, İstanbul'un yoğunluğunu dağıtmak suretiyle dengelemek daha isabetli olacaktır" dedi.