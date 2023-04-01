Kiracıyı kolay çıkarmak için taahhütname formülü





30 BİN FİRMAYA YENİ DESTEK GELDİ

Deprem bölgesinde hasar gören işletmelerin faaliyetlerine dönmesini hızlandırmak için önemli bir adım atıldı. Depremden etkilenen 30 bin KOBİ bulunuyor. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle işyeri yıkılan, acil yıkılacak, ağır ve orta hasarlı işletmelerin 2023 yılında ödemesi gereken destek tutarları siliniyor. KOSGEB, 6 Şubat'tan önce kullandırılıp işletmelerden geri tahsiline karar verilen tutarlarının tahsilinden vazgeçiyor. Kararname kapsamında, deprem illerinde özel öğretim kurumlarına sigorta prim desteği verilecek. Primleri Milli Eğitim Bakanlığı ödeyecek.



ELEKTRİK VE GAZDA İNDİRİM BAŞLADI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın elektrik ve doğalgazda açıkladığı indirim müjdesi bugünden itibaren uygulamaya girdi. Buna göre; tüm abone gruplarında elektrikte yüzde 15 indirime gidilmesi ile 100 kilovatsaatlik tüketime karşılık gelen, sanayi abone grubunda 409 liralık fatura 348 liraya, mesken abone grubunda ise 173 liralık fatura 147 liraya düşecek. BOTAŞ da bugünden geçerli olmak üzere elektrik üretim amaçlı gazın satış fiyatında yüzde 16.67, sanayi kuruluşlarında ise yüzde 20.01 indirime gidildiğini açıkladı. Barış ŞİMŞEK



3 BİN 500 ENGELLİ ÖĞRETMEN ATANACAK

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 25 Nisan'da 3 bin 500 engelli öğretmen atamasının yapılacağını duyurdu. Buna göre, atama için 2020 ve 2022 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndan (EKPSS) 50 ve üzeri puan alanlar 3-7 Nisan'da başvuru, 12-15 Nisan'da ise tercih yapabilecek. Başvuru detaylarına ilişkin duyuru 'personel.meb.gov.tr' adresinden ilan edilecek. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer "Atanan tüm öğretmenlerimiz 1 Eylül itibarıyla göreve başlayacak" dedi. Burcu ŞEN



KKM'DE FAİZ TAVANI KALKTI

Kur korumalı vadeli mevduat hesaplarına uygulanan Türk Lirası faiz üst sınırı kaldırıldı. Bu mevduat hesaplarına uygulanacak faiz oranı, bankalar ve yararlanıcılar arasında serbestçe belirlenecek. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı yürürlüğe girdi. Daha önce kur korumalı mevduat hesaplarında politika faizinin 3 puan üzerinde azami faiz uygulanabiliyordu.



'KREŞ YOK' İSTİFASINA YARGIDAN ONAY GELDİ

İzmir 5. İş Mahkemesi, kreş açma yükümlülüğüne uymadığını öne sürdüğü işyerinden kıdem tazminatı ve diğer alacaklarını isteyerek istifa eden 1 çocuk annesi kadını açtığı davada haklı buldu. Mahkeme kararında "150'den çok kadın çalışanı olan işyerlerinde, 0-6 yaşındaki çocukların bırakılması, bakımı ile çalışanların çocuklarını emzirmeleri için işveren tarafından, çalışma yerlerinden ayrı ve işyerine yakın belirlenmiş şartları taşıyan yurdun kurulması zorunludur" denildi. Kadın çalışanın avukatı Reyhan Aydemir de "İşveren bu yükümlülüğüne uymak zorunda. Müvekkilim şu an icra aşamasında, faizlerle yaklaşık 75 bin liraya yakın alacağı çıktı" diye konuştu.

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