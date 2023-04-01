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    Kiracıyı kolay çıkarmak için taahhütname formülü

    Ev sahipleri kirayı artırmak için her yolu deniyor. Kiracıyı kolay çıkarmak için taahhütname isteniyor. İşte sizler için derlediğimiz 1 Nisan tarihli TAKVİM gazetesi ekonomi haberleri...

    Kirada taahhüt şartı

    Emlakçılar, kiracı olmayan konutların daha kolay satıldığını belirtirken, mülk sahiplerinin evi kiraya verirken 'tahliye taahhütnamesi'nin imzalanmasını ön şart olarak sunduğunu belirtiyor. Ev sahipleri ile kiracılar arasında yaşanan uyuşmazlıklardan bahseden emlakçı Şerafettin Başaran, mal sahiplerinin kiracılarını çıkartmak için başvurduğu yöntemlerden birinin de tahliye taahhütnamesi olduğunu vurgulayarak, şu bilgiyi verdi: "Kiracılardan tahliye taahhütnamesi isteniyor. Evlerini yüksek fiyattan kiraya vermek isteyenler, kiracısını çıkartmak için tahliye taahhütnamesini devreye almayı planlıyor."



    'KAR'AR DEĞİŞTİ
    Kar seviyesinin düşüklüğü nedeniyle 26 Mart'ta sezonu kapatan Ilgaz Yurduntepe Kayak Merkezi'nde sezon yeniden açılıyor. 28-30 Mart tarihleri arasında etkili olan yağış sonrası kar kalınlığı yaklaşık 40 santimetreye ulaşılınca, kayak merkezinin 1 Nisan'da yeniden açılmasına karar verildi. Kararı duyuran Yurduntepe Kayak Merkezi İşletme Sorumlusu Hakkı Kaya, "Yurduntepe çam ağaçları içerisinde doğa ile iç içe olabileceğiniz bir kayak merkezi. Tüm vatandaşlarımızı bu güzelliği yaşamaya Ilgaz'a bekliyorum" şeklinde konuştu.



    GYODER BAŞKANI YENİDEN KALYONCU
    Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği'nin (GYODER) 23. Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda Yönetim Kurulu Başkanlığı'na oy birliği ile Mehmet Kalyoncu yeniden seçildi. Mehmet Kalyoncu, yaptığı açıklamada, "Konu deprem olunca tabii ki gündemde İstanbul da var. İstanbul'da 1.2 milyona yakın bina bulunuyor. Bunun 817 bini, 2000 yılı öncesi yapılmış. Burada hem güçlendirmeyi hem kentsel dönüşümü konuşuyoruz ancak bunu da yeni yerleşim alanları oluşturmak, İstanbul'un yoğunluğunu dağıtmak suretiyle dengelemek daha isabetli olacaktır" dedi.



        YILDA 5.4 MİLYAR TL TASARRUF YOLU AÇTI
        Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, Marmara Bölgesi'nin yük ve transit trafiğini şehir dışına alan Kuzey Marmara Otoyolu'nu açıldığı günden bu yana 864 milyon aracın kullandığını kaydetti. Bu proje ile yılda 5.4 milyar lira tasarruf sağlandığının altını çizen Karaismailoğlu, karbon emisyonunun 425 bin ton azaldığını belirtti. Barış ŞİMŞEK



        30 BİN FİRMAYA YENİ DESTEK GELDİ
        Deprem bölgesinde hasar gören işletmelerin faaliyetlerine dönmesini hızlandırmak için önemli bir adım atıldı. Depremden etkilenen 30 bin KOBİ bulunuyor. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle işyeri yıkılan, acil yıkılacak, ağır ve orta hasarlı işletmelerin 2023 yılında ödemesi gereken destek tutarları siliniyor. KOSGEB, 6 Şubat'tan önce kullandırılıp işletmelerden geri tahsiline karar verilen tutarlarının tahsilinden vazgeçiyor. Kararname kapsamında, deprem illerinde özel öğretim kurumlarına sigorta prim desteği verilecek. Primleri Milli Eğitim Bakanlığı ödeyecek.

        ELEKTRİK VE GAZDA İNDİRİM BAŞLADI
        Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın elektrik ve doğalgazda açıkladığı indirim müjdesi bugünden itibaren uygulamaya girdi. Buna göre; tüm abone gruplarında elektrikte yüzde 15 indirime gidilmesi ile 100 kilovatsaatlik tüketime karşılık gelen, sanayi abone grubunda 409 liralık fatura 348 liraya, mesken abone grubunda ise 173 liralık fatura 147 liraya düşecek. BOTAŞ da bugünden geçerli olmak üzere elektrik üretim amaçlı gazın satış fiyatında yüzde 16.67, sanayi kuruluşlarında ise yüzde 20.01 indirime gidildiğini açıkladı. Barış ŞİMŞEK

        3 BİN 500 ENGELLİ ÖĞRETMEN ATANACAK
        Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 25 Nisan'da 3 bin 500 engelli öğretmen atamasının yapılacağını duyurdu. Buna göre, atama için 2020 ve 2022 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndan (EKPSS) 50 ve üzeri puan alanlar 3-7 Nisan'da başvuru, 12-15 Nisan'da ise tercih yapabilecek. Başvuru detaylarına ilişkin duyuru 'personel.meb.gov.tr' adresinden ilan edilecek. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer "Atanan tüm öğretmenlerimiz 1 Eylül itibarıyla göreve başlayacak" dedi. Burcu ŞEN

        KKM'DE FAİZ TAVANI KALKTI
        Kur korumalı vadeli mevduat hesaplarına uygulanan Türk Lirası faiz üst sınırı kaldırıldı. Bu mevduat hesaplarına uygulanacak faiz oranı, bankalar ve yararlanıcılar arasında serbestçe belirlenecek. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı yürürlüğe girdi. Daha önce kur korumalı mevduat hesaplarında politika faizinin 3 puan üzerinde azami faiz uygulanabiliyordu.

        'KREŞ YOK' İSTİFASINA YARGIDAN ONAY GELDİ
        İzmir 5. İş Mahkemesi, kreş açma yükümlülüğüne uymadığını öne sürdüğü işyerinden kıdem tazminatı ve diğer alacaklarını isteyerek istifa eden 1 çocuk annesi kadını açtığı davada haklı buldu. Mahkeme kararında "150'den çok kadın çalışanı olan işyerlerinde, 0-6 yaşındaki çocukların bırakılması, bakımı ile çalışanların çocuklarını emzirmeleri için işveren tarafından, çalışma yerlerinden ayrı ve işyerine yakın belirlenmiş şartları taşıyan yurdun kurulması zorunludur" denildi. Kadın çalışanın avukatı Reyhan Aydemir de "İşveren bu yükümlülüğüne uymak zorunda. Müvekkilim şu an icra aşamasında, faizlerle yaklaşık 75 bin liraya yakın alacağı çıktı" diye konuştu.

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        Haberler Ekonomi Kiracıyı kolay çıkarmak için taahhütname formülü
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