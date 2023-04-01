İlk Togg Başkan Erdoğan'a teslim edilecek! İkincisi ise Aliyev’e gidecek





20 BİN ARAÇ YOLA ÇIKIYOR

Varank, bundan sonra da şirketin, planlamalarına göre diğer araçların teslimlerine başlayacağını söyledi. Bu yıl yollara çıkacak 20 bin T10X'i almak için başvuran 177 bin 467 kişi arasından çekilen kurayla şanslı 20 bin kullanıcı ön sipariş hakkı kazandı. 20 bin kişi de yedek listede yerini aldı. Asıl ve yedek listeye giren kullanıcılar, akıllı cihazlarını teslim almayı bekledikleri süre kadar ilave garanti ve her bekledikleri ay için Trugo'dan 85 kWs enerji dolum hakkı kazanacak. 2023 teslimatları için yedek listeden asıl listeye geçemeyenler Ocak ayı itibarıyla belirlenecek yeni paket ve konfigürasyon seçenekleriyle T10X sipariş edebilecek. Bu siparişi verenler, Haziran'a kadar çekilişe girmeden cihazını alabilecek.