Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 28.03.2023 14:43
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 28.03.2023 15:49
    ABONE OL

    Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan flaş enflasyon açıklaması: "Kalıcı düşüş sağlanacaktır"

    Son dakika haberi! Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Ankara’da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 91. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısında açıklamalarda bulundu. Kavcıoğlu, "İkinci yarıdan itibaren TÜFE'de kademeli normalle süreci başladı" dedi. Liralaşma politikası sayesinde finansal istikrar potansiyel üretimi desteklemeye devam edeceklerini belirten Kavcıoğlu, "Enflasyonda kalıcı düşüş sağlanacaktır." ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    Kavcıoğlu’ndan flaş enflasyon açıklaması!

    Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Ankara'da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 91. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısında açıklamalarda bulundu.

    Kavcıoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

    2022 yılında uluslararası rezervlerimizi güçlendirmeye yönelik olarak etkin bir rezerv yönetimi uyguladık. Tüm bu uygulamalarımız sonucunda uluslararası rezervlerimiz 2021 yılı sonunda 111 milyar dolar seviyesinden 2022 yılı sonunda 128,8 milyar dolara; yüzde 17 artmıştır.

    2022 yılı jeopolitik ve finansal belirsizliklerin olağanüstü yüksek seyrettiği bir yıl olarak kayıtlara geçmiştir.

    2022 yılında Türkiye ekonomisi kesintisiz olarak büyümeye devam etti.

    İkinci yarıdan itibaren TÜFE'de kademeli normalle süreci başladı.

    Liralaşma politikası sayesinde finansal istikrar potansiyel üretimi desteklemeye devam edecek.

    Kavcıoğlu'ndan flaş enflasyon açıklaması!

    ENFLASYON AÇIKLAMASI
    Enflasyonda kalıcı düşüş sağlanacaktır. Liralaşma stratejisiyle döviz kuruna olan hassasiyeti gidermeye çalıştık.

    Hedefli kredi anlayışıyla 110 milyar TL taahhütlü avans kredisi verildi.

    Reeskont kredilerine erişimin kolaylaşmasıyla KOBİ paylarında büyük artış oldu.

    Faiz indirimiyle yatırımlara uygun finansman imkanları sağladık.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    • Paylaş
    • Tweet
    • Paylaş
    • Sitene Ekle
    •  
    Deprem Bilim Kurulu ile yeni yol haritası
    Haberler Ekonomi Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan flaş enflasyon açıklaması: "Kalıcı düşüş sağlanacaktır"
        loading
        SON DAKİKA