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    • Ekonomi
    • 31.03.2023 13:31
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    • 31.03.2023 13:31
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    Şeker Finansal Kiralama A.Ş. temettü ödemesi ne zaman, NE KADAR yatacak? 2023 TEMETTÜ ÖDEME TAKVİMİ! SEKFK temettü verecek!

    Şeker Finansal Kiralama A.Ş. yatırımcılarına temettü vereceğini açıkladı. Şirket yatırımcıları pay başı net olarak 0,1772466 TL ödeme alacak. Peki, SEKFK temettü ödemesi ne zaman? SEKFK temettü ödeme tarihi hangi gün? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    SEKFK temettü verecek!

    Şeker Finansal Kiralama A.Ş. yatırımcılarına temettü vereceğini açıkladı. Şirket yatırımcıları pay başı net olarak 0,1772466 TL ödeme alacak. Peki, SEKFK temettü ödemesi ne zaman? SEKFK temettü ödeme tarihi hangi gün? İşte detaylar...

    2023 SEKFK TEMETTÜ ÖDEMESİ NE ZAMAN?

    SEKFK hissesinin yatırımcıları temettü haberi sonrasında net olarak pay başına 0,1772466 TL ödeme alacaklar. Şirket temettü ödemelerini 31 Mart tarihinde yapılacak genel kurul toplantısı sonrasında yapması bekleniyor.

    SEKFK HİSSESİ NE KADAR OLDU ?

    Borsa İstanbul haftalık kapanışa hazırlanırken SEKFK hissesi temettü haberi sonrası, 8,85 TL den fiyatlandırılmaktadır. Geçen haftaya göre temettü haberi sonrasında SEKFK hissesinin toparlanmaya başladığı görülmektedir.

        TEMETTÜ PARA KAZANDIRIR MI?

        Evet kazandırır. Hisse senedi sahipleri ellerindeki hisse senedi miktarlarına göre şirketin karından faydalanırlar.

        ŞİRKETLER NEDEN TEMETTÜ VERİR?

        Borsa yatırımcısı için temettü; hissedarı olduğu şirketin yıllık net dönem karı üzerinden pay sahiplerine dağıtılmasına karar verilen tutardır. Kar payı nakit veya bedelsiz pay olarak dağıtılabilir. Bir şirket bedelsiz sermaye artırımı yapmaya karar verdiğinde kar payını pay senedi olarak dağıtır.
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        Haberler Ekonomi Şeker Finansal Kiralama A.Ş. temettü ödemesi ne zaman, NE KADAR yatacak? 2023 TEMETTÜ ÖDEME TAKVİMİ! SEKFK temettü verecek!
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