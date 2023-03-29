Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Asgari ücrete zam temmuzda

    Başkan Erdoğan, Çalışma Bakanı Bilgin'i kabul etti. Bilgin, toplantı öncesinde gazetecilerin asgari ücret ile ilgili sorularına "Asgari ücrete zam Temmuz'da" dedi. Görüşmede, en düşük emekli maaşına yapılan zam sonrası maaşı 7 bin 500'ün üzerinde olanların durumunun ele alındığı belirtildi.

    Asgari ücrete zam temmuzda
    Başkan Erdoğan, Çalışma Bakanı Bilgin'i kabul etti. Bilgin, toplantı öncesinde gazetecilerin asgari ücret ile ilgili sorularına "Asgari ücrete zam Temmuz'da" dedi. Görüşmede, en düşük emekli maaşına yapılan zam sonrası maaşı 7 bin 500'ün üzerinde olanların durumunun ele alındığı belirtildi.
    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    • Paylaş
    • Tweet
    • Paylaş
    • Sitene Ekle
    •  
    Emlak Konut
    Haberler Ekonomi Asgari ücrete zam temmuzda
        loading
        SON DAKİKA