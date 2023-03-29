Başkan Erdoğan, Çalışma Bakanı Bilgin'i kabul etti. Bilgin, toplantı öncesinde gazetecilerin asgari ücret ile ilgili sorularına "Asgari ücrete zam Temmuz'da" dedi. Görüşmede, en düşük emekli maaşına yapılan zam sonrası maaşı 7 bin 500'ün üzerinde olanların durumunun ele alındığı belirtildi.
- Ekonomi
- 29.03.2023 Gazete
Asgari ücrete zam temmuzda
Başkan Erdoğan, Çalışma Bakanı Bilgin'i kabul etti. Bilgin, toplantı öncesinde gazetecilerin asgari ücret ile ilgili sorularına "Asgari ücrete zam Temmuz'da" dedi. Görüşmede, en düşük emekli maaşına yapılan zam sonrası maaşı 7 bin 500'ün üzerinde olanların durumunun ele alındığı belirtildi.
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