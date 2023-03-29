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    31 bin 600 sağlıkçı alınıyor

    Sağlık Bakanlığı’na 31 bin 600 sözleşmeli sağlık personeli alımı için tercih süreci başladı. KPSS puanıyla atanacak personelin ağırlığı hemşire olacak.

    31 bin 600 sağlıkçı alınıyor
    Sağlık Bakanlığı'na ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde 31 bin 600 sözleşmeli sağlık personeli alımı için düğmeye basıldı.

    Adayların tercih süreci dün başladı. Tercihler 3 Nisan'a kadar tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yapılabilecek. Atama yapılacak 31 bin 600 kadrodan 6 bin 69'u hemşire, bin 530'u ebe ve 22 bin 507'si sağlık teknisyeni-sağlık teknikerinden oluşacak.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 10 bin 900 sürekli işçi alımının da yapılacağını belirterek, şöyle konuştu:

    "Yeni istihdam 42 bin 500'e ulaşmakta. Deprem bölgesi için 3 bin 358 hemşire, bin 27 ebe, 400 sağlık lisansiyeri, 507 sağlık teknisyeni istihdam edilecektir" dedi.
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    Emlak Konut
    Haberler Ekonomi 31 bin 600 sağlıkçı alınıyor
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