31 bin 600 sağlıkçı alınıyor

Sağlık Bakanlığı'na ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde 31 bin 600 sözleşmeli sağlık personeli alımı için düğmeye basıldı.
Adayların tercih süreci dün başladı. Tercihler 3 Nisan'a kadar tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yapılabilecek. Atama yapılacak 31 bin 600 kadrodan 6 bin 69'u hemşire, bin 530'u ebe ve 22 bin 507'si sağlık teknisyeni-sağlık teknikerinden oluşacak.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 10 bin 900 sürekli işçi alımının da yapılacağını belirterek, şöyle konuştu:
"Yeni istihdam 42 bin 500'e ulaşmakta. Deprem bölgesi için 3 bin 358 hemşire, bin 27 ebe, 400 sağlık lisansiyeri, 507 sağlık teknisyeni istihdam edilecektir" dedi.
Adayların tercih süreci dün başladı. Tercihler 3 Nisan'a kadar tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yapılabilecek. Atama yapılacak 31 bin 600 kadrodan 6 bin 69'u hemşire, bin 530'u ebe ve 22 bin 507'si sağlık teknisyeni-sağlık teknikerinden oluşacak.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 10 bin 900 sürekli işçi alımının da yapılacağını belirterek, şöyle konuştu:
"Yeni istihdam 42 bin 500'e ulaşmakta. Deprem bölgesi için 3 bin 358 hemşire, bin 27 ebe, 400 sağlık lisansiyeri, 507 sağlık teknisyeni istihdam edilecektir" dedi.