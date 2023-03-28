Ev sahipleri dikkat! Kira gelir beyanı için süre 31 Mart’ta doluyor

Kira geliri elde eden ev sahiplerinin beyan dönemi için 4 gün kaldı. Mükellefler, 1 Ocak-31 Aralık 2022 döneminde konuttan 9 bin 500 bin, iş yerinden ise 70 bin liranın üzerinde kira getirisi sağlaması halinde gelir vergisi ödeyecek. Kira gelirini beyan etmeyen veya eksik beyan edenler istisnadan faydalanamayacak. Ayrıca zamanında verilmeyen beyanname için verginin bir katı tutarında ceza kesiliyor. Kira gelir beyanında iki yöntem uygulanıyor. Kira geliri elde edilen gayrimenkul üzerinde masraf yapanlar ya da kendisi başka bir evde kirada oturanlar bunları vergi matrahından düşebiliyor. Mükellefler götürü yöntemini seçtiklerinde otomatik olarak yüzde 15 oranında indirim uygulanıyor. Beyannamelere e-Devlet ve gib.gov. tr üzerinden hazır beyan sisteminden ulaşılıyor.



İLK TAKSİT DE ÖDENECEK

Kira gelirlerinden kişiye tahakkuk eden verginin birinci taksitinin damga vergisi ile birlikte 31 Mart, ikinci taksitin 31 Temmuz'a kadar ödenmesi gerekiyor. Mükellefler, vergilerini İnteraktif Vergi Dairesi ve GİB mobil uygulaması üzerinden, anlaşmalı bankaların şubelerinden, internet, telefon bankacılığı ve mobil bankacılıktan ödeyebiliyor.



DEPREMZEDE İÇİN SÜRE UZATILDI

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle mücbir sebep hali ilan edilen yerlerde mükellefler tarafından gereken beyannameler, 15 Ağustos'a kadar sunulabilecek ve bu beyannamelere istinaden tahakkuk edecek vergiler 31 Ağustos tarihine kadar ödenebilecek.

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