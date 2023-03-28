Dolandırıcıların ‘Tapuda mesai bitti’ oyunu!





TUŞLU TELEFONLAR GÖZDE OLDU

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından vatandaşlar şarjı uzun süre dayandığı için unutulmaya yüz tutmuş tuşlu telefonlara yöneldi. Kullanım süresi daha uzun olan tuşlu cep telefonlarını yedek telefon olarak kullanmak isteyen vatandaşlar, telefon bayilerinin yolunu tuttu. Artan ilgi sonrasında tuşlu telefonlar yeniden vitrinlere çıkartıldı. Satışlarda artış yaşandığı belirtildi. Kırıkkale'de telefon bayisi işletmecisi olan Şinasi İse, depremden önce tuşlu telefonların sadece asker ve yaşlılar tarafından tercih edildiğini kaydederek, "Şu anda ilimize gelen depremzedelere de satıyoruz. Tuşlu telefon satışlarımızda depremlerin ardından artış yaşandı" diye konuştu.



BANKALARA ÇAĞRI VAR

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) 57 bankaya gönderdiği mektupta, deprem bölgesindeki işletmeler ve vatandaşlar için kredi ertelemesi başta olmak üzere her türlü kolaylığın sağlanmasını istedi. Bankalara ilişkin gelen şikayetler üzere tedbirler talimatını güncelleyen BDDK, "Kredi ödemelerinin asgari 6 ay süre ile ötelenmesi ve ötelemenin faiz, kâr payı talep edilmeksizin yapılması durumunda müşteri talebinin aranmaması, mağduriyete mahal verilmemesi ve her türlü kolaylık sağlanması yönünde talimat gönderildi" değerlendirmesini yaptı.

Hazal ATEŞ

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