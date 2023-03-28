Dolandırıcıların ‘Tapuda mesai bitti’ oyunu!

Antalya Emlakçılar, Oto Galericileri, İş Takipçileri Odası Başkanı İsmail Çağlar, kendilerini 'emlakçı' olarak tanıtan dolandırıcıların, noter veya tapu müdürlüklerinden mesai bitimine yakın randevu alıp, satış ücretini banka hesabına havale ettirdikten sonra konut almak isteyenleri, 'Mesai bitti, işlemlere yarın devam edelim' sözü ile kandırdığını söyledi. Çağlar, "Günde 5-6 dolandırıcılık şikayeti alıyoruz" diye konuştu.
ARAÇTA DA VAR
Konut satışlarının yanı sıra noterde gerçekleştirilen araç satışlarında da dolandırıcıların benzer yöntemi kullandığından bahseden Çağlar, "Alım satım yapacakları uyarıyorum. Satış işlemlerini mesai bitimine yakın dakikalarda yapmayın" ifadesini kullandı. İsmail Çağlar, internet sitelerindeki ilan sahiplerinin araştırılmasını ve daha sonra alışveriş yapılmasınıda tavsiye etti.
KOBİ'LERE KONTEYNER DESTEĞİ
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'nın (KOSGEB), afetzedelerin geçici barınma ihtiyaçlarını karşılamak üzere başlattığı yeni programı ile deprem bölgesindeki işletmelere 300 bin liraya kadar geri ödemesiz konteyner desteği verilecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, destek programı, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen il ve ilçelerde geçerli olacak. Buradaki işletmeler KOSGEB'e başvurabilecek.
TUŞLU TELEFONLAR GÖZDE OLDU
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından vatandaşlar şarjı uzun süre dayandığı için unutulmaya yüz tutmuş tuşlu telefonlara yöneldi. Kullanım süresi daha uzun olan tuşlu cep telefonlarını yedek telefon olarak kullanmak isteyen vatandaşlar, telefon bayilerinin yolunu tuttu. Artan ilgi sonrasında tuşlu telefonlar yeniden vitrinlere çıkartıldı. Satışlarda artış yaşandığı belirtildi. Kırıkkale'de telefon bayisi işletmecisi olan Şinasi İse, depremden önce tuşlu telefonların sadece asker ve yaşlılar tarafından tercih edildiğini kaydederek, "Şu anda ilimize gelen depremzedelere de satıyoruz. Tuşlu telefon satışlarımızda depremlerin ardından artış yaşandı" diye konuştu.
BANKALARA ÇAĞRI VAR
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) 57 bankaya gönderdiği mektupta, deprem bölgesindeki işletmeler ve vatandaşlar için kredi ertelemesi başta olmak üzere her türlü kolaylığın sağlanmasını istedi. Bankalara ilişkin gelen şikayetler üzere tedbirler talimatını güncelleyen BDDK, "Kredi ödemelerinin asgari 6 ay süre ile ötelenmesi ve ötelemenin faiz, kâr payı talep edilmeksizin yapılması durumunda müşteri talebinin aranmaması, mağduriyete mahal verilmemesi ve her türlü kolaylık sağlanması yönünde talimat gönderildi" değerlendirmesini yaptı.
Hazal ATEŞ