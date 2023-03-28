BORSA DÜŞTÜ MÜ, NEDEN DÜŞTÜ SON DAKİKA? 28 Mart 2023 Borsa neden düşüyor, ne oldu? Borsa İstanbul devre kesici nedir? Yorumlar...

28 MART 2023 2023 BORSA SON DURUM!

Dün 4.997,80 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 5,88 puan ve yüzde 0,12 değer kazanarak 5.003,68 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 4.913,98, en yüksek ise 5.004,99 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,96, hizmetler endeksi yüzde 1,06, sanayi endeksi yüzde 1,27 ve teknoloji endeksi yüzde 2,04 geriledi.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 17'si yükseldi, 82'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Yayla Gıda, Ereğli Demir Çelik, İş Bankası (C), Türk Hava Yolları ve Koza Altın İşletmeleri oldu.