Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak 2023? Ramazan Bayramı ikramiyesine zam geldi mi, kaç TL? EYT'liler ve memurlar ikramiye alacak mı?

Emeklilerin bayram ikramiyesinin yatacağı tarih arama motorlarında sorgulanıyor. Peki kimler bayram ikramiyesi alabilir? Yeni emekliye bayram ikramiyesi yatacak mı? Bayram ikramiyesi ne kadar? İşte tüm detaylar...
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?
Henüz konuyla ilgili bir tarih açıklaması mevcut değil.
Ramazan bayramı emekli ikramiyelerinin bayram öncesi hesaplara yatması bekleniyor. Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde ödemeler tamamlanacak.
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ BELLİ OLDU MU?
2022 yılında yılda iki kez emekliye 1100 TL bayram ikramiyesi verildi. Henüz 2023 emekli bayram ikramiyesine zam konusunda bir açıklama gelmedi. Açıklama yapılması durumunda haberimizde yer alacaktır.