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    • Ekonomi
    • 20.03.2023 15:11
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    • 20.03.2023 15:11
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    Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak 2023? Ramazan Bayramı ikramiyesine zam geldi mi, kaç TL? EYT'liler ve memurlar ikramiye alacak mı?

    Emekli bayram ikramiyeleri hakkında aramalar hız kazandı. Milyonlarca emekli bayrama az bir süre kala ikramiyelerin ne zaman ödeneceğini merak ediyor. Bu anlamda internette sürekli olarak araştırmalar yapıyor. Peki, Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak 2023? Ramazan Bayramı ikramiyesine zam geldi mi, kaç TL? EYT'liler ve memurlar ikramiye alacak mı? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak 2023?

    Emeklilerin bayram ikramiyesinin yatacağı tarih arama motorlarında sorgulanıyor. Peki kimler bayram ikramiyesi alabilir? Yeni emekliye bayram ikramiyesi yatacak mı? Bayram ikramiyesi ne kadar? İşte tüm detaylar...

    EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

    Henüz konuyla ilgili bir tarih açıklaması mevcut değil.

    Ramazan bayramı emekli ikramiyelerinin bayram öncesi hesaplara yatması bekleniyor. Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde ödemeler tamamlanacak.

    EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ BELLİ OLDU MU?

    2022 yılında yılda iki kez emekliye 1100 TL bayram ikramiyesi verildi. Henüz 2023 emekli bayram ikramiyesine zam konusunda bir açıklama gelmedi. Açıklama yapılması durumunda haberimizde yer alacaktır.

        2023 RAMAZAN BAYRAMI TARİHİ

        Ramazan ayı, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı takvime göre; 2023 yılında 23 Mart'ta başlayacak ve 20 Nisan'da son bulacak. 21 Nisan'da ise Ramazan Bayramı'nın birinci günü idrak edilecek.

        2023 KURBAN BAYRAMI TARİHİ

        Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2023 dini günler takvimde yer alan bilgilere göre, Kurban Bayramı 2023 yılında Haziran ayına denk geliyor.

        Kurban Bayramı'nın 1. günü 28 Haziran 2023 tarihine denk geliyor. Kurban Bayramı'nın 4. günü ise 1 Temmuz 2023 tarihinde idrak edilecek.
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        Haberler Ekonomi Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak 2023? Ramazan Bayramı ikramiyesine zam geldi mi, kaç TL? EYT'liler ve memurlar ikramiye alacak mı?
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