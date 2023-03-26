Marketlerde fiyat sabitleme yarışı

Tarım Kredi Kooperatifleri marketlerinde Ramazan ayı boyunca temel gıda ve temizlik ürünlerinde fiyatlar sabitlendi. Ayrıca İstanbul'da perakendeci, Tarım ve Orman Bakanlığı ve ESK ortak çalışmaya giderek ramazanda et fiyatlarını sabitledi. Et Süt Kurumu (ESK) da Ramazan boyunca kıyma ve kuşbaşı etin fiyatını indirerek sabitledi. Kıyma 119 TL, kuşbaşı ise 129 TL'ye indirildi. Yapılan bu indirimlerin diğer zincir marketlerdeki yüksek fiyatları aşağı çekmesi bekleniyor. Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, zincir marketlere çağrıda bulunarak, "Bizim zincir marketler ne duruyorlar. Derhal benzer bir karar alıp seçim sürecinin bir ay sonrasına kadar asgariden fiyatları sabitlediklerini açıklamalıdırlar. Bu da 3 aya tekabül ediyor. 3 ay boyunca etiketler değişmemeli" dedi.
İZİN YAPAMAYAN PARASINI ALIR
Yargıtay, yıllık izne ilişkin ücretten indirim yapılmasının mümkün olmadığına hükmetti. Özel güvenlik şirketinde çalışan bir kişi, yıllık izin ücreti alacaklarının hüküm altına alınmasını talep etti. Bu talebin ardından bilirkişi kararını açıkladı. Bilirkişi, sözleşmesi feshedilen işçinin yıllık izin ücreti alacağından yüzde 30 indirim yapılmasına karar verdi. Konu Yargıtay'a taşındı. Yargıtay, işçinin kullanılmayan yıllık iznine ilişkin ücretinden indirim yapılmasının mümkün olmadığına hükmetti. Ayrıca Yargıtay, işçinin uzun süre izinsiz çalışmasının hayatın olağan akışına aykırı olduğunu belirtti.
BODRUM 1.5 MİLYON TURİST BEKLİYOR
Muğla'nın Bodrum ilçesinde faaliyet gösteren turizmciler, ilçede bu yıl sezonun oldukça hareketli geçeceğini tahmin ettiklerini bildirdi. Bodrum Otelciler Derneği (BODER) Başkanı Ömer Faruk Dengiz, deprem nedeniyle ilk etapta turizm rezervasyonlarında bir durağanlık yaşandığını ancak iptallerin söz konusu olmadığını söyledi. "Bunlar çok olumlu gelişmeler. Normal bir hayata dönmek için biraz zaman gerekiyor. O zamanı da çok iyi kullanacağız. Gelecek haftalarda rezervasyonlarda artış olacağını düşünüyoruz. Bu yıl 1.5 milyon turist gelmesini bekliyoruz" dedi.