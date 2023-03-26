Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Marketlerde fiyat sabitleme yarışı

    Et Süt Kurumu ve Tarım Kredi Kooperatifleri marketlerinin başta et olmak üzere birçok üründe fiyatları indirmesi diğer marketleri de harekete geçirmesi bekleniyor. İşte sizler için derlediğimiz 26 Mart tarihli TAKVİM gazetesi ekonomi haberleri...

    Marketlerde sabitleme yarışı

    Tarım Kredi Kooperatifleri marketlerinde Ramazan ayı boyunca temel gıda ve temizlik ürünlerinde fiyatlar sabitlendi. Ayrıca İstanbul'da perakendeci, Tarım ve Orman Bakanlığı ve ESK ortak çalışmaya giderek ramazanda et fiyatlarını sabitledi. Et Süt Kurumu (ESK) da Ramazan boyunca kıyma ve kuşbaşı etin fiyatını indirerek sabitledi. Kıyma 119 TL, kuşbaşı ise 129 TL'ye indirildi. Yapılan bu indirimlerin diğer zincir marketlerdeki yüksek fiyatları aşağı çekmesi bekleniyor. Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, zincir marketlere çağrıda bulunarak, "Bizim zincir marketler ne duruyorlar. Derhal benzer bir karar alıp seçim sürecinin bir ay sonrasına kadar asgariden fiyatları sabitlediklerini açıklamalıdırlar. Bu da 3 aya tekabül ediyor. 3 ay boyunca etiketler değişmemeli" dedi.



    İZİN YAPAMAYAN PARASINI ALIR
    Yargıtay, yıllık izne ilişkin ücretten indirim yapılmasının mümkün olmadığına hükmetti. Özel güvenlik şirketinde çalışan bir kişi, yıllık izin ücreti alacaklarının hüküm altına alınmasını talep etti. Bu talebin ardından bilirkişi kararını açıkladı. Bilirkişi, sözleşmesi feshedilen işçinin yıllık izin ücreti alacağından yüzde 30 indirim yapılmasına karar verdi. Konu Yargıtay'a taşındı. Yargıtay, işçinin kullanılmayan yıllık iznine ilişkin ücretinden indirim yapılmasının mümkün olmadığına hükmetti. Ayrıca Yargıtay, işçinin uzun süre izinsiz çalışmasının hayatın olağan akışına aykırı olduğunu belirtti.



    BODRUM 1.5 MİLYON TURİST BEKLİYOR
    Muğla'nın Bodrum ilçesinde faaliyet gösteren turizmciler, ilçede bu yıl sezonun oldukça hareketli geçeceğini tahmin ettiklerini bildirdi. Bodrum Otelciler Derneği (BODER) Başkanı Ömer Faruk Dengiz, deprem nedeniyle ilk etapta turizm rezervasyonlarında bir durağanlık yaşandığını ancak iptallerin söz konusu olmadığını söyledi. "Bunlar çok olumlu gelişmeler. Normal bir hayata dönmek için biraz zaman gerekiyor. O zamanı da çok iyi kullanacağız. Gelecek haftalarda rezervasyonlarda artış olacağını düşünüyoruz. Bu yıl 1.5 milyon turist gelmesini bekliyoruz" dedi.



        ARAÇ SAHİPLERİNE MUAYENE MÜJDESİ
        Araç muayenelerinin yaptırılmasını teşvik etmek için yeni bir düzenleme hayata geçirildi. Düzenlemeye göre araç muayene süresini 12 Mart 2023 itibarıyla geçirenler, 30 Eylül 2023'e kadar muayenelerini yaptırdıkları takdirde, her ay için hesaplanacak yüzde 5 fazla yerine aylık yüzde 0,75 olarak hesaplanan tutarı ödeyecek. Buna göre söz konusu tutarın muayene ücreti ile ödenmesi halinde yüzde 5 fazlalar alınmayacak.

        DEPREMZEDEYE FATURA YOK!
        EPDK, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illerinin tamamı ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde 31 Mayıs tarihine kadar sayaç okuma işlemlerini durdurdu. Bu bölgelerdeki depremzedelere bu tarihe kadar hiçbir fatura çıkarılmayacak. Aynı şekilde bu illerdeki tüm konut aboneleri ile yıllık tüketimi 100 bin metreküp ve altında olan diğer tüm tüketicilerin doğalgaz sayaç okuma işlemleri de durduruldu. Barış ŞİMŞEK

        KADINLARA İŞ         YERİ GÜVENCESİ
        Sanayi Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü, deprem bölgesinde üreten kadınlara destek amacıyla "Sosyal Satın Almayı Destekleme Çağrısı"na çıktı. Açılan çağrı ile firmalar ürünlerini konteyner kentlerde ürettirecek, kalkınma ajansları ise bu ürünlere uygun atölyeler kuracak. Kadınlar burada hem meslek öğrenecek hem de gelir elde edecek. Çağrı için son başvuru 24 Nisan olarak belirlendi.

        SAVUNMA SANAYİNE DESTEK
        Hafif silah üreticisi CANiK, Savunma Sanayii Medya Zirvesi'ne katıldı. Zirve kapsamında 'Savunma Sanayiinde Pazarlama İletişimi' konulu panele katılan CANiK İş Geliştirme ve Kurumsal İletişim Müdürü Gençay Gençer, "CANiK olarak faaliyetlerimizi üç kıtada 67 ülkedeki ofislerimizle yürütüyor ve bu başarımızı medyanın gücü ile sürdürüyoruz. Bültenlerimizi de 10 farklı dilde yayımlıyoruz. Ülkemizin ihracata ve savunma sanayi ürünlerimizin yurtdışında tanıtılmaya ihtiyacı var. Ürünlerimizin kalitesi gözler önünde ama tabii ki biz bununla yetinemeyiz. Daha çok kişinin kalbine dokunmamız gerekiyor" dedi.

        İKİ YENİ BANKA KURULUYOR
        Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca Hayat Finans Katılım Bankası AŞ'ye faaliyet izni verilmesi, Asır Yatırım Bankası AŞ ile Ziraat Dinamik Banka AŞ'nin kurulmasına izin verdi. Karar Resmi gazetede yayımlandı.

        ÜRETİCİYE 1.6 MİLYAR DESTEK
        Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci yaptığı paylaşımda, 1 milyar 659 milyon 505 bin 379 liralık tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerin hesaplarına aktardıklarını belirterek, "Hayırlı ve bereketli olsun." ifadesini kullandı.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        ÖZEL | Twitter’dan milli iradeye kirli operasyon
        Haberler Ekonomi Marketlerde fiyat sabitleme yarışı
            loading
            SON DAKİKA