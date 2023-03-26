Marketlerde fiyat sabitleme yarışı





ARAÇ SAHİPLERİNE MUAYENE MÜJDESİ

Araç muayenelerinin yaptırılmasını teşvik etmek için yeni bir düzenleme hayata geçirildi. Düzenlemeye göre araç muayene süresini 12 Mart 2023 itibarıyla geçirenler, 30 Eylül 2023'e kadar muayenelerini yaptırdıkları takdirde, her ay için hesaplanacak yüzde 5 fazla yerine aylık yüzde 0,75 olarak hesaplanan tutarı ödeyecek. Buna göre söz konusu tutarın muayene ücreti ile ödenmesi halinde yüzde 5 fazlalar alınmayacak.



DEPREMZEDEYE FATURA YOK!

EPDK, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illerinin tamamı ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde 31 Mayıs tarihine kadar sayaç okuma işlemlerini durdurdu. Bu bölgelerdeki depremzedelere bu tarihe kadar hiçbir fatura çıkarılmayacak. Aynı şekilde bu illerdeki tüm konut aboneleri ile yıllık tüketimi 100 bin metreküp ve altında olan diğer tüm tüketicilerin doğalgaz sayaç okuma işlemleri de durduruldu. Barış ŞİMŞEK



KADINLARA İŞ YERİ GÜVENCESİ

Sanayi Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü, deprem bölgesinde üreten kadınlara destek amacıyla "Sosyal Satın Almayı Destekleme Çağrısı"na çıktı. Açılan çağrı ile firmalar ürünlerini konteyner kentlerde ürettirecek, kalkınma ajansları ise bu ürünlere uygun atölyeler kuracak. Kadınlar burada hem meslek öğrenecek hem de gelir elde edecek. Çağrı için son başvuru 24 Nisan olarak belirlendi.



SAVUNMA SANAYİNE DESTEK

Hafif silah üreticisi CANiK, Savunma Sanayii Medya Zirvesi'ne katıldı. Zirve kapsamında 'Savunma Sanayiinde Pazarlama İletişimi' konulu panele katılan CANiK İş Geliştirme ve Kurumsal İletişim Müdürü Gençay Gençer, "CANiK olarak faaliyetlerimizi üç kıtada 67 ülkedeki ofislerimizle yürütüyor ve bu başarımızı medyanın gücü ile sürdürüyoruz. Bültenlerimizi de 10 farklı dilde yayımlıyoruz. Ülkemizin ihracata ve savunma sanayi ürünlerimizin yurtdışında tanıtılmaya ihtiyacı var. Ürünlerimizin kalitesi gözler önünde ama tabii ki biz bununla yetinemeyiz. Daha çok kişinin kalbine dokunmamız gerekiyor" dedi.



İKİ YENİ BANKA KURULUYOR

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca Hayat Finans Katılım Bankası AŞ'ye faaliyet izni verilmesi, Asır Yatırım Bankası AŞ ile Ziraat Dinamik Banka AŞ'nin kurulmasına izin verdi. Karar Resmi gazetede yayımlandı.



ÜRETİCİYE 1.6 MİLYAR DESTEK

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci yaptığı paylaşımda, 1 milyar 659 milyon 505 bin 379 liralık tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerin hesaplarına aktardıklarını belirterek, "Hayırlı ve bereketli olsun." ifadesini kullandı.

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