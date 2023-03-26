Genelge tamam! Vatandaşın borcu siliniyor

Hazine ve Maliye Bakanlığının vatandaşların kamuya olan borçlarının yeniden yapılandırılması imkanı getiren Tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, vergi dairesine ödenmemiş vergi ve diğer borçların tamamı ile bunlara bağlı gecikme zammı ve faizi yerine Yİ-ÜFE (Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi) oranında güncelleme yapılarak hesaplanan borcun ödenmesi imkanları getirildi.

● Mükellefler başvurularını 31 Mayıs 2023'e kadar (bu tarih dahil) Gelir İdaresi Başkanlığı internet adresi (www.gib.gov. tr) ya da e-Devlet (www. turkiye.gov.tr) üzerinden yapabilecekleri gibi bağlı bulundukları vergi dairesine doğrudan veya posta yoluyla ya da diğer vergi daireleri aracılığıyla da yapabilecek.

● Kanun kapsamında yapılandırılan borçlar 12, 18, 24, 36 veya 48 ayda aylık eşit taksitler halinde ödenebilecek.

● Taksitli ödemenin tercih edilmesi halinde seçilen taksit sayısına göre yapılandırılan tutarlara ayrıca katsayı uygulanacak. Katsayılar yıllık yüzde 9'a tekabül edecek şekilde belirlenmiş bulunuyor.

● İdari para cezalarının peşin ödenmesi halinde ceza tutarından yüzde 25 indirim yapılacak.

● Peşin ödeme yapılması halinde ise hesaplanan Yİ-ÜFE tutarından yüzde 90 indirim yapılacak ve katsayı ödenmeyecek.

● Yapılandırılan borçlarını taksitle ödemek isteyen vatandaşların Kanun'dan yararlanabilmeleri için ilk iki taksiti süresinde ve tam olarak ödemeleri gerekiyor.

● İlk iki taksitin süresinde ödenmesi şartıyla bir takvim yılında 3 taksitin süresinde ödenememiş olması ihlal sayılmayacak.

● Süresindeödenememiş bu taksitler seçtikleri plana göre son taksiti izleyen ay sonuna kadar bu gün için aylık yüzde 2,5 hesaplanan geç ödeme zammı ile ödenebilecek.

● Ancak bir takvim yılında 3'ten fazla taksit ödenmemişse Kanun'dan yararlanma hakkı kaybedilecek.

● Ayrıca, yapılandırma düzenlemelerinin yanı sıra Kanun ile tahsilinden vazgeçilen alacaklar ile ilgili düzenlemeler de yapıldı.

● Vergi dairelerine, vergi, ceza, faiz gibi hangi türden olursa olsun borcu bulunan vatandaşların 2000 lirayı aşmayan borçlarının silinmesi öngörüldü.