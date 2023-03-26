Depremzedeye haziran ayına fatura çıkmayacak! 4.08 milyar TL'lik borç silindi

Aynı şekilde bu illerdeki tüm konut aboneleri ile yıllık tüketimi 100 bin metreküp ve altında olan diğer tüm tüketicilerin doğalgaz sayaç okuma işlemleri de durduruldu. Borçtan dolayı doğalgazı kesilerek hizmeti durdurulmuş olan tüketicilere, talepte bulunulması halinde ödeme koşulu aranmaksızın yeniden doğalgaz verilecek.