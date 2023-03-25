20 yılın en büyük öğretmen ataması başlıyor

Başkan Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği 45 bin öğretmen atamasına ilişkin takvim ve branş bazında kontenjan dağılımı belli oldu. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğretmen ataması ön başvurularının 27 Mart-1 Nisan'da alınacağını, atamaların ise 8 Mayıs'ta yapılacağını belirtti. Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezlerinin 4 Nisan'da ilan edileceğini bildiren Özer, "Sözlü sınavlar, 7-16 Nisan'da gerçekleştirilecek, sonuçlar ise 18 Nisan'da açıklanacak. Öğretmen adaylarının atama tercihlerini 2-6 Mayıs tarihleri arasında alacağız, atama sonuçlarını ise 8 Mayıs'ta açıklayacağız. Öğretmenlerimiz, 1 Eylül'den itibaren de okullarında görevlerine başlayacak" dedi.



103 BRANŞA ALIM

103 alanda atama yapılacağını kaydeden Özer, "Sınıf öğretmenliği için 7 bin 878, rehberlik alanına 3 bin 604, okul öncesi öğretmenliğe 3 bin 269, ilköğretim matematik için 2 bin 656 kontenjan ayrıldı" ifadesini kullandı. Özer, atama yapılacak alanlara başvuru için 50 taban puanının esas alındığını kaydederek, "45 bin öğretmen ataması, son 20 yılda bir defada yapılan ilk ve en büyük öğretmen ataması olacak" dedi.

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