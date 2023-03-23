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    • Ekonomi
    • 23.03.2023 11:52
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    • 23.03.2023 11:58
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    Bakan Karaismailoğlu: İstanbul Havalimanı Avrupa’nın zirvesinde

    Son dakika haberleri... Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Örgütü'nün (EUROCONTROL) şubat ayına ilişkin hava trafik raporuna göre, İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu.

    takvim.com.tr
    İstanbul Havalimanı Avrupa’nın zirvesinde

    Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu,"İstanbul Havalimanı şubat ayında, 35.569 uçuş, 5.136.413 yolcu. Avrupa'nın birincisi İstanbul Havalimanı milyonlarca yolcumuzun üstün hizmet kalitesiyle ağırlamaya devam ediyor" paylaşımında bulundu.

    OCAK AYINDA DA ZİRVEDEYDİ
    Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyet Teşkilatı, Avrupa havalimanları ve hava yolu trafiğine yönelik ocak ayı verilerinde İstanbul Havalimanı'nın uçuş sayısı bakımından günlük ortalama 1229 uçuşla ilk sırada tamamladığını açıklamıştı.

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    Haberler Ekonomi Bakan Karaismailoğlu: İstanbul Havalimanı Avrupa’nın zirvesinde
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