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    • Ekonomi
    • 23.03.2023 14:17
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    • 23.03.2023 14:23
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    MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SON DAKİKA! 23 Mart 2023 TCMB PPK faiz kararı sonuçları ve açıklamalar! Faiz oranı ne oldu?

    Son dakika... Merkez Bankası faiz kararı açıklandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında bugün toplandı. Saat 14:00'da karar kamuoyuna duyuruldu. Peki 23 Mart 2023 TCMB PPK faiz kararı ne oldu? İşte 23 Mart 2023 TCMB PPK faiz kararı sonuçları ve açıklamalar...

    MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SON DAKİKA!

    Merkez Bankası Şubat toplantısında faizi 50 baz puan aşağı çekerek yüzde 8,5 düzeyinde belirlemişti. Gözler Mart ayı faiz toplantısına çevrildi. Altın, borsa, dolar, döviz ve emtia piyasalarında yatırımı olan vatandaşlar, Merkez Bankası tarafından verilen faiz kararını merak ediyor. Peki 23 Mart 2023 TCMB PPK faiz kararı sonuçları açıklandı mı, faiz kararı ne oldu?

    MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplandı.

    YÜZDE 8,5 DÜZEYİNE SABİT

    Toplantı sonrası yapılan açıklamada, "Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 8,5 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermiştir." denildi.

        ALTIN FİYATLARI FED SONRASI YÜKSELİŞTE

        Dolar/TL ve ons tarafındaki fiyatlamalardan etkilenen gram altın TL fiyatı ise Merkez Bankası faiz kararı öncesi pozitif görünüm sergiliyor. Fed'in agresif faiz artırım sürecinin sona gelinmesi ve daha güvercin mesajlar verilmesi altın fiyatları için destek oldu.

        Güne 1205,65 TL'den giriş yapan gram altın fiyatı, gün içi en yüksek 1220,33 TL en düşük ise 1201,15 TL seviyesini gördü.
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        Haberler Ekonomi MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SON DAKİKA! 23 Mart 2023 TCMB PPK faiz kararı sonuçları ve açıklamalar! Faiz oranı ne oldu?
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