MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SON DAKİKA! 23 Mart 2023 TCMB PPK faiz kararı sonuçları ve açıklamalar! Faiz oranı ne oldu?

Merkez Bankası Şubat toplantısında faizi 50 baz puan aşağı çekerek yüzde 8,5 düzeyinde belirlemişti. Gözler Mart ayı faiz toplantısına çevrildi. Altın, borsa, dolar, döviz ve emtia piyasalarında yatırımı olan vatandaşlar, Merkez Bankası tarafından verilen faiz kararını merak ediyor. Peki 23 Mart 2023 TCMB PPK faiz kararı sonuçları açıklandı mı, faiz kararı ne oldu?
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplandı.
YÜZDE 8,5 DÜZEYİNE SABİT
Toplantı sonrası yapılan açıklamada, "Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 8,5 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermiştir." denildi.