Daha yüksek bedelle evlerini kiraya vermek isteyen ev sahiplerinden yeni oyun





SÖZLEŞMEYE EKLETİN

Kimi ev sahipleri de kira tutarının üçüncü bir kişinin hesabına yatırılmasını talep ediyor. Uzmanlar, bu konuda da şu uyarıyı yapıyor: "Örneğin; kira ev sahibinin kızı-oğlu ya da muhasebecisi gibi başka bir kişinin hesabına yatırılacaksa, bu durumda kira sözleşmesinde ev sahibinin veya kiralayanın talebi doğrultusunda 'başkaca bir kişinin' hesabına yatırıldığı belirtilmelidir. Kira sözleşmesinin esaslı hazırlanması ile ileride yaşanabilecek çoğu hukuki uyuşmazlığı ortadan kaldırmak mümkün."

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