Daha yüksek bedelle evlerini kiraya vermek isteyen ev sahiplerinden yeni oyun

Depremin ardından kiralık ev bulmanın zorlaşması fiyatlara yansıdı. Kiralarda yükseliş yaşandı. Pek çok mülk sahibi de mevcut kiracısını evden çıkarmanın yolunu aramaya başladı. Tahliye yolunu açmak için kimi ev sahipleri kirayı elden teslim almak isterken, kimileri hesabını kapatıyor ya da üçüncü kişilerin hesabına ödeme yapılmasını talep ediyor.
MAKBUZ İSTEYİN
Bu durumlarla karşılaşan kiracılara izleyecekleri yol konusunda bilgi veren sektör yetkilileri, kira ödemesinin mutlaka kanıtlanabilir şekilde yapılması gerektiğinin altını çizdi. Ev sahibinin kira bedelinin elden ödemesi talebinin kabul edilmemesi gerektiğini belirten yetkililer, "Ancak kiracı mecbur kaldıysa her ödemede ev sahibine makbuz imzalatmak koşuluyla yazılı delil tutabilir" dedi. Kiracılara şu uyarılar yapıldı:
HESAP KAPATILIRSA
"Kimi zaman ev sahibi; kiracısının bilgisi ve onayı olmadan kira bedelinin yatırıldığı banka hesabını kapatıyor. Yeni banka hesabını da kiracısına bildirmiyor. Bunun sebebi kirayı ödenmedi göstererek kiracısını tahliye etmek istemesi olabilir. Ancak kiracıya geçerli bir ödeme yöntemi söylemek ev sahibinin sorumluluğundadır. Kiracının daha önce ödeme yaptığı geçerli hesabın kapatılması ve kendisine yeni bir banka hesabı verilmemesi halinde sorumluluğu yoktur. Ancak yine de başım hiç ağrımasın diyen kiracılar, ev sahibinin TC kimlik numarasıyla PTT'ye kira bedelini yatırabilir."