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    Daha yüksek bedelle evlerini kiraya vermek isteyen ev sahiplerinden yeni oyun

    Daha yüksek bedelle kiraya vermek için evini tahliye ettirmek isteyen ev sahipleri, yeni bir oyuna başvurdu. Kimi hesap kapattı, kimi elden ödeme istemeye başladı. Uzmanlar kiracılara yol gösterdi.

    Hesap oyunu

    Depremin ardından kiralık ev bulmanın zorlaşması fiyatlara yansıdı. Kiralarda yükseliş yaşandı. Pek çok mülk sahibi de mevcut kiracısını evden çıkarmanın yolunu aramaya başladı. Tahliye yolunu açmak için kimi ev sahipleri kirayı elden teslim almak isterken, kimileri hesabını kapatıyor ya da üçüncü kişilerin hesabına ödeme yapılmasını talep ediyor.



    MAKBUZ İSTEYİN
    Bu durumlarla karşılaşan kiracılara izleyecekleri yol konusunda bilgi veren sektör yetkilileri, kira ödemesinin mutlaka kanıtlanabilir şekilde yapılması gerektiğinin altını çizdi. Ev sahibinin kira bedelinin elden ödemesi talebinin kabul edilmemesi gerektiğini belirten yetkililer, "Ancak kiracı mecbur kaldıysa her ödemede ev sahibine makbuz imzalatmak koşuluyla yazılı delil tutabilir" dedi. Kiracılara şu uyarılar yapıldı:



    HESAP KAPATILIRSA
    "Kimi zaman ev sahibi; kiracısının bilgisi ve onayı olmadan kira bedelinin yatırıldığı banka hesabını kapatıyor. Yeni banka hesabını da kiracısına bildirmiyor. Bunun sebebi kirayı ödenmedi göstererek kiracısını tahliye etmek istemesi olabilir. Ancak kiracıya geçerli bir ödeme yöntemi söylemek ev sahibinin sorumluluğundadır. Kiracının daha önce ödeme yaptığı geçerli hesabın kapatılması ve kendisine yeni bir banka hesabı verilmemesi halinde sorumluluğu yoktur. Ancak yine de başım hiç ağrımasın diyen kiracılar, ev sahibinin TC kimlik numarasıyla PTT'ye kira bedelini yatırabilir."



        SÖZLEŞMEYE EKLETİN
        Kimi ev sahipleri de kira tutarının üçüncü bir kişinin hesabına yatırılmasını talep ediyor. Uzmanlar, bu konuda da şu uyarıyı yapıyor: "Örneğin; kira ev sahibinin kızı-oğlu ya da muhasebecisi gibi başka bir kişinin hesabına yatırılacaksa, bu durumda kira sözleşmesinde ev sahibinin veya kiralayanın talebi doğrultusunda 'başkaca bir kişinin' hesabına yatırıldığı belirtilmelidir. Kira sözleşmesinin esaslı hazırlanması ile ileride yaşanabilecek çoğu hukuki uyuşmazlığı ortadan kaldırmak mümkün."

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        Haberler Ekonomi Daha yüksek bedelle evlerini kiraya vermek isteyen ev sahiplerinden yeni oyun
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