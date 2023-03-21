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    Et fiyatlarındaki spekülatif hareketlere engel olmak için harekete geçildi

    Et ve Süt Kurumu, mağazalarında kıymayı 119, kuşbaşını 129 liraya satışa sundu. Tarım Kredi ve İstanbul’daki marketlerle de protokol imzaladı. İşte sizler için derlediğimiz 21 Mart tarihli TAKVİM ekonomi haberleri...

    Tük’et’ime destek

    ET ve Süt Kurumu (ESK) Ramazan ayı öncesinde et fiyatlarındaki spekülatif hareketlere engel olmak için harekete geçti. Kendi satış noktalarında sunulan kıyma ve kuşbaşı miktarını iki katına çıkaran ESK, kıymanın kilogramını 119, kuşbaşının kilogramını ise 129 liradan satacak. ESK Genel Müdürü Mustafa Kayhan, Türkiye genelinde Tarım Kredi Market zincirleri ile bir protokol imzaladıklarını belirterek, "Bu protokol kapsamında dünden başlayarak verdiğimiz ürünlerin miktarını aylık minimum 600 tona çıkararak MAP ambalajlı 1'er kilogramlık kıyma ve kuşbaşı vereceğiz. Kıymanın kilogramı 140, kuşbaşının kilogramı da 150 liradan market raflarında satılacak" dedi. İstanbul'da faaliyet gösteren ve kasap reyonu olan market zincirlerine aylık minimum 2 bin 400 ton karkas et vereceklerini aktaran Kayhan, "Onlar da Ramazan boyunca tüketicilerimize kıymayı 190, kuşbaşı eti de 210 liradan satacaklarını taahhüt ettiler. Bu program da dün başladı" diye konuştu.



    FİYATLAR SABİTLENDİ



    BORSA ŞİRKETLERİNDEN GÜNDE 2.8 MILYAR TL KÂR
    Türkiye ekonomisinin yüzde 5.6 büyüdüğü ve Tüketici Fiyatları Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 64.27 arttığı 2022'de, hisse senetleri Borsa İstanbul'da işlem gören şirketler kârlılık rekoru kırdı. Mali tablolarını açıklayan 482 şirketin kârlılığındaki artış enflasyonun 4 katına, ciro artışı ise enflasyonun 2.5 katına ulaştı. 482 şirket, 2021'de 282 milyar 992 milyon lira olan net kârı, 2022'de yüzde 246.1 artırarak 979 milyar 672 milyon liraya çıkardı. Şirketler 2022'de günde ortalama 2 milyar 682 milyon lira, saat başı 111.8 milyon lira, dakikada 1 milyon 683 bin lira, saniyede ise 31 bin lira net kâra imza attı. Geçen yıl 459 şirket kâr açıklarken, zarar eden şirket sayısı 23'te kaldı. 384 şirket kârını artırırken, 37 şirketin kârı azaldı. 38 şirketin zarardan kâra geçtiği 2022'de sadece 10 şirket kârdan zarara geçti.



        PİDE 10 LİRAYA TEZGAHA ÇIKACAK
        Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Ramazan'da 300 gramlık pidenin fiyatının 10 lira olacağını belirterek, "Kilogram fiyatı 33 liraya denk geliyor" dedi. İstanbul, Ordu, Rize ve Sakarya'da 300 gram pidenin 10 liradan satılacağı bilgisini veren Balcı, Tekirdağ ve Kocaeli'nde ise 310 gramının 10 lira olduğunu vurguladı. Balcı, "Bursa'da 380 gram pide 12.5 lira" ifadesini kullandı.

        ZİRVE İSTANBUL HAVALİMANI'NIN
        Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatı'nın Şubat dönemi trafik raporunda, İstanbul Havalimanı günlük bin 269 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı gösterildi. Onu bin 168 uçuşla Londra Heathrow Havalimanı izledi.

        AVRASYA TÜNELİ REKOR KIRDI
        Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul trafiğine nefes aldıran Avrasya Tüneli'nden 17 Mart'ta 75 bin 865 araç geçişi gerçekleştiğini ve bu yılın rekor seviyesine ulaşıldığını belirterek, açılışından bu yana tüneli 102.6 milyon aracın kullandığını kaydetti.

        ALTINDAN REKOR ÇIKTI
        Altın, yeni haftaya rekorla başladı. Fed toplantısı öncesi altının onsu 2.009 dolara çıktı. Ons altın geçen haftayı küresel bankacılık sektörüne ilişkin endişeler nedeniyle artan taleple yüzde 6.5 yükselişle tamamlamıştı. Altın son olarak Mart 2022'de 2.000 doların üzerini görmüştü. Yurt içinde ise gram altın 1.232 lirayla yeni tarihi zirvesini gördü. Çeyrek altın da 2.017 liraya yükseldi.

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        Haberler Ekonomi Et fiyatlarındaki spekülatif hareketlere engel olmak için harekete geçildi
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