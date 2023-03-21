Et fiyatlarındaki spekülatif hareketlere engel olmak için harekete geçildi

ET ve Süt Kurumu (ESK) Ramazan ayı öncesinde et fiyatlarındaki spekülatif hareketlere engel olmak için harekete geçti. Kendi satış noktalarında sunulan kıyma ve kuşbaşı miktarını iki katına çıkaran ESK, kıymanın kilogramını 119, kuşbaşının kilogramını ise 129 liradan satacak. ESK Genel Müdürü Mustafa Kayhan, Türkiye genelinde Tarım Kredi Market zincirleri ile bir protokol imzaladıklarını belirterek, "Bu protokol kapsamında dünden başlayarak verdiğimiz ürünlerin miktarını aylık minimum 600 tona çıkararak MAP ambalajlı 1'er kilogramlık kıyma ve kuşbaşı vereceğiz. Kıymanın kilogramı 140, kuşbaşının kilogramı da 150 liradan market raflarında satılacak" dedi. İstanbul'da faaliyet gösteren ve kasap reyonu olan market zincirlerine aylık minimum 2 bin 400 ton karkas et vereceklerini aktaran Kayhan, "Onlar da Ramazan boyunca tüketicilerimize kıymayı 190, kuşbaşı eti de 210 liradan satacaklarını taahhüt ettiler. Bu program da dün başladı" diye konuştu.