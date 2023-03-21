Et fiyatlarındaki spekülatif hareketlere engel olmak için harekete geçildi

ET ve Süt Kurumu (ESK) Ramazan ayı öncesinde et fiyatlarındaki spekülatif hareketlere engel olmak için harekete geçti. Kendi satış noktalarında sunulan kıyma ve kuşbaşı miktarını iki katına çıkaran ESK, kıymanın kilogramını 119, kuşbaşının kilogramını ise 129 liradan satacak. ESK Genel Müdürü Mustafa Kayhan, Türkiye genelinde Tarım Kredi Market zincirleri ile bir protokol imzaladıklarını belirterek, "Bu protokol kapsamında dünden başlayarak verdiğimiz ürünlerin miktarını aylık minimum 600 tona çıkararak MAP ambalajlı 1'er kilogramlık kıyma ve kuşbaşı vereceğiz. Kıymanın kilogramı 140, kuşbaşının kilogramı da 150 liradan market raflarında satılacak" dedi. İstanbul'da faaliyet gösteren ve kasap reyonu olan market zincirlerine aylık minimum 2 bin 400 ton karkas et vereceklerini aktaran Kayhan, "Onlar da Ramazan boyunca tüketicilerimize kıymayı 190, kuşbaşı eti de 210 liradan satacaklarını taahhüt ettiler. Bu program da dün başladı" diye konuştu.
FİYATLAR SABİTLENDİ
BORSA ŞİRKETLERİNDEN GÜNDE 2.8 MILYAR TL KÂR
Türkiye ekonomisinin yüzde 5.6 büyüdüğü ve Tüketici Fiyatları Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 64.27 arttığı 2022'de, hisse senetleri Borsa İstanbul'da işlem gören şirketler kârlılık rekoru kırdı. Mali tablolarını açıklayan 482 şirketin kârlılığındaki artış enflasyonun 4 katına, ciro artışı ise enflasyonun 2.5 katına ulaştı. 482 şirket, 2021'de 282 milyar 992 milyon lira olan net kârı, 2022'de yüzde 246.1 artırarak 979 milyar 672 milyon liraya çıkardı. Şirketler 2022'de günde ortalama 2 milyar 682 milyon lira, saat başı 111.8 milyon lira, dakikada 1 milyon 683 bin lira, saniyede ise 31 bin lira net kâra imza attı. Geçen yıl 459 şirket kâr açıklarken, zarar eden şirket sayısı 23'te kaldı. 384 şirket kârını artırırken, 37 şirketin kârı azaldı. 38 şirketin zarardan kâra geçtiği 2022'de sadece 10 şirket kârdan zarara geçti.