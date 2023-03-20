AR-GE projelerine tam destek

Tarım sektöründeki öncelikli konularda bilgi ve teknolojilerin geliştirilmesine yönelik çıkacak AR-GE projeleri desteklenecek.
Tarım Bakanlığı'nın Araştırma ve Geliştirme (AR-GE) Destek Programına İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı. Tarım alanında ihtiyaç duyulan alanlarda bilgi ve teknolojilerin geliştirilmesi desteklenecek.
Geliştirilen AR-GE projelerinin çiftçiler tarımsal sanayicilere aktarılması da desteklemelerin arasında yer alacak.
'KAR'LI SEZON
TÜRKİYE'NİN önemli kayak merkezlerinden Palandöken, suni karlama sistemi ve yüksek rakımı sayesinde Mart'ta da kayak imkanı sunuyor. Palandöken'deki bir otelin genel müdürü Ömer Akça, "Şu anda yumuşak da olsa 80-90 santimetre kar var. Kayak sezonunun uzama ihtimali yüksek, gelecek birkaç gün içinde havaların soğuması ve karın yağması bekleniyor. İnşallah bunlarla birlikte biz kayağı 10 Nisan'a kadar devam ettireceğiz" şeklinde konuştu.
KÖPRÜDEN 1 YILDA 2.2 MİLYON ARAÇ GEÇTİ
1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışından bugüne geçen 1 yılda, toplamda 415 milyon euro tasarruf edildiği bildirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 18 Mart 2022'den itibaren köprüyü 2.2 milyon araç kullandı.
HURMA 45 TL'YE RAFTA
İftar sofralarının vazgeçilmezlerinden olan hurma tezgah ve raflardaki yerini aldı. Hurma ticaretiyle uğraşan Ahmet Özkan, "Fiyatlar geçen yıla oranla yüzde 20-25 civarında arttı" diye konuştu. Medine hurmasının kilogramının 145 ile 290 lira aralığında satıldığını kaydeden Özkan, "Irak'tan gelen hurmanın kilo fiyatı 45 lira. Acve hurması da 200 ile 260 arasında satılıyor" dedi.
GÖREV YERİNİ TERK EDEN BEKÇİYE TAZMİNAT YOK
Bir tuğla fabrikasında gece bekçisi olarak çalışan genç, iddiaya göre komşu fabrikadaki arkadaşının yanına yemeğe gitti. Bu sırada trafo binasına giren hırsızlar, yüklü miktarda kablo ve elektrik malzemesini çaldı.
Görev yerini terk eden bekçiye kızan patron, genci tazminatsız kovdu. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, bekçiyi haksız buldu. Kararda şöyle denildi: "Görevli olduğu çalışma saatleri içerisinde davalı işyerinde yaşanan hırsızlık olayında davacının bekçi olarak ağır ihmali bulunduğu, üzerine düşen denetim görevini gerekli şekilde yerine getirmediği ve feshin haklı nedene dayandığı anlaşıldığından kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin reddi gerekmektedir."
Tarım Bakanlığı'nın Araştırma ve Geliştirme (AR-GE) Destek Programına İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı. Tarım alanında ihtiyaç duyulan alanlarda bilgi ve teknolojilerin geliştirilmesi desteklenecek.
Geliştirilen AR-GE projelerinin çiftçiler tarımsal sanayicilere aktarılması da desteklemelerin arasında yer alacak.
'KAR'LI SEZON
TÜRKİYE'NİN önemli kayak merkezlerinden Palandöken, suni karlama sistemi ve yüksek rakımı sayesinde Mart'ta da kayak imkanı sunuyor. Palandöken'deki bir otelin genel müdürü Ömer Akça, "Şu anda yumuşak da olsa 80-90 santimetre kar var. Kayak sezonunun uzama ihtimali yüksek, gelecek birkaç gün içinde havaların soğuması ve karın yağması bekleniyor. İnşallah bunlarla birlikte biz kayağı 10 Nisan'a kadar devam ettireceğiz" şeklinde konuştu.
KÖPRÜDEN 1 YILDA 2.2 MİLYON ARAÇ GEÇTİ
1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışından bugüne geçen 1 yılda, toplamda 415 milyon euro tasarruf edildiği bildirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 18 Mart 2022'den itibaren köprüyü 2.2 milyon araç kullandı.
HURMA 45 TL'YE RAFTA
İftar sofralarının vazgeçilmezlerinden olan hurma tezgah ve raflardaki yerini aldı. Hurma ticaretiyle uğraşan Ahmet Özkan, "Fiyatlar geçen yıla oranla yüzde 20-25 civarında arttı" diye konuştu. Medine hurmasının kilogramının 145 ile 290 lira aralığında satıldığını kaydeden Özkan, "Irak'tan gelen hurmanın kilo fiyatı 45 lira. Acve hurması da 200 ile 260 arasında satılıyor" dedi.
GÖREV YERİNİ TERK EDEN BEKÇİYE TAZMİNAT YOK
Bir tuğla fabrikasında gece bekçisi olarak çalışan genç, iddiaya göre komşu fabrikadaki arkadaşının yanına yemeğe gitti. Bu sırada trafo binasına giren hırsızlar, yüklü miktarda kablo ve elektrik malzemesini çaldı.
Görev yerini terk eden bekçiye kızan patron, genci tazminatsız kovdu. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, bekçiyi haksız buldu. Kararda şöyle denildi: "Görevli olduğu çalışma saatleri içerisinde davalı işyerinde yaşanan hırsızlık olayında davacının bekçi olarak ağır ihmali bulunduğu, üzerine düşen denetim görevini gerekli şekilde yerine getirmediği ve feshin haklı nedene dayandığı anlaşıldığından kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin reddi gerekmektedir."