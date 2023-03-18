Brent petrol fiyatında yaşanan düşüş sonrası motorine ikinci indirim!





FATURA 103.6 MİLYAR DOLAR

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, ülkeyi yasa boğan ve 11 ili etkileyen depremlerin maliyetini hesapladı. Sahadan gelen güncel verilere göre depremde toplam 1.6 trilyon lira maddi hasar tespit edildi. Esnafın gelir, sigortacılık sektörü kayıpları ile makroekonomik etkiler dikkate alındığında depremin yol açtığı felaketin Türkiye ekonomisi üzerindeki toplam yükü 2 trilyon lira (103.6 milyar dolar) tahmin edildi. Bu tutarın milli gelire oranı yüzde 9 olurken, 1999 Marmara Depremi'nden yaklaşık 6 kat daha fazla maddi hasar ve kayıp oluştu.



% 54.9'U KONUT HASARI

Depremin Türkiye ekonomisi üzerindeki toplam yükü içerisinde en önemli bileşenini yüzde 54.9 oranıyla konut hasarı oluşturdu. Söz konusu hasarın parasal değeri 1 trilyon 73 milyar lira, yani yaklaşık 57 milyar dolar olarak hesaplandı.