Brent petrol fiyatında yaşanan düşüş sonrası motorine ikinci indirim!

Brent petrol fiyatında yaşanan düşüş sonrası motorine yeni indirim geldi. Motorinin litresinde yapılan 0.71 liralık indirimi, 1.34 liralık ikinci indirim izledi. Bu indirimle birlikte motorin, benzin fiyatının altına indi. İstanbul'da motorin litresi 19.61 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 20.54 lira.
FATURA 103.6 MİLYAR DOLAR
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, ülkeyi yasa boğan ve 11 ili etkileyen depremlerin maliyetini hesapladı. Sahadan gelen güncel verilere göre depremde toplam 1.6 trilyon lira maddi hasar tespit edildi. Esnafın gelir, sigortacılık sektörü kayıpları ile makroekonomik etkiler dikkate alındığında depremin yol açtığı felaketin Türkiye ekonomisi üzerindeki toplam yükü 2 trilyon lira (103.6 milyar dolar) tahmin edildi. Bu tutarın milli gelire oranı yüzde 9 olurken, 1999 Marmara Depremi'nden yaklaşık 6 kat daha fazla maddi hasar ve kayıp oluştu.
% 54.9'U KONUT HASARI
Depremin Türkiye ekonomisi üzerindeki toplam yükü içerisinde en önemli bileşenini yüzde 54.9 oranıyla konut hasarı oluşturdu. Söz konusu hasarın parasal değeri 1 trilyon 73 milyar lira, yani yaklaşık 57 milyar dolar olarak hesaplandı.
İSTANBUL HAVALİMANI'NA 2 ÖDÜL
İstanbul Havalimanı, İngiltere merkezli havacılık derecelendirme kuruluşu Skytrax tarafından düzenlenen 'Dünya Havalimanları Ödülleri 2023'te 'Dünyanın En Aile Dostu Havalimanı' ve 'Güney Avrupa'nın En İyi Havalimanı' ödüllerini aldı. İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'dan yapılan açıklamaya göre, İGA İstanbul Havalimanı, 'Dünyanın En İyi 10 Havalimanı' listesinde de sekizinci sıradan altıncı sıraya yükseldi. İstanbul Havalimanı'nın 60 milyon üzeri yolcu kategorisinde ise 'Dünyanın En İyi Havalimanı' seçildiği belirtildi.