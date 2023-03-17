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    İstanbulluların kura heyecanı

    "İlk Evim" projesi kapsamında İstanbul'un Tuzla ilçesine yapılacak 20 bin 920 konutun kura çekimlerine başlandı. Tuzla'daki konutlar için kura çekiminin 29 Mart'a kadar süreceği öğrenildi

    İstanbulluların kura heyecanı
    "İlk Evim" projesi kapsamında İstanbul'un Tuzla ilçesine yapılacak 20 bin 920 konutun kura çekimlerine başlandı. Tuzla'daki konutlar için kura çekiminin 29 Mart'a kadar süreceği öğrenildi. Proje kapsamında İstanbul'da 50 bin konut inşa edileceğini belirten Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Daha dirençli bir İstanbul için ilave nüfus getirmeden, mevcut yapıları güçlendirecek, kentsel dönüşüme girmemiş riskli bina bırakmayacak, sosyal konutlarımızla sağlıklı ve güvenli yapı stokunu artıracağız" dedi.
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    Haberler Ekonomi İstanbulluların kura heyecanı
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