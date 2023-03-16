Milli gururumuz Togg'un özellikleri hayran bıraktı! İşte ön sipariş için adım adım başvuru

Otomobili yeni nesil akıllı cihaza dönüştüren Togg, T10X adını taşıyan SUV modelini vatandaşlarla buluşturmak için süreci başlattı. Teknolojik özellikleriyle öne çıkan, 953 bin liradan başlayan fiyatıyla sınıfının en hesaplısı olan T10X için ön sipariş süreci bugün başlıyor. T10X için ön sipariş vermek isteyenler 27 Mart'a kadar togg.com.tr ve Trumore uygulaması üzerinden başvurusunu yaparak, çekilişe katılacak. İşte adım adım T10X ön siparişi için yapılması gerekenler: