Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Milli gururumuz Togg'un özellikleri hayran bıraktı! İşte ön sipariş için adım adım başvuru

    Teknolojisi ve cazip fiyatıyla öne çıkan Togg’un SUV modeli T10X için ön sipariş süreci bugün başlıyor. İnternet üzerinden 27 Mart’a kadar başvurular alınacak. 28 Mart’ta da çekiliş var.

    Tek Toggla sipariş

    Otomobili yeni nesil akıllı cihaza dönüştüren Togg, T10X adını taşıyan SUV modelini vatandaşlarla buluşturmak için süreci başlattı. Teknolojik özellikleriyle öne çıkan, 953 bin liradan başlayan fiyatıyla sınıfının en hesaplısı olan T10X için ön sipariş süreci bugün başlıyor. T10X için ön sipariş vermek isteyenler 27 Mart'a kadar togg.com.tr ve Trumore uygulaması üzerinden başvurusunu yaparak, çekilişe katılacak. İşte adım adım T10X ön siparişi için yapılması gerekenler:



    ● Bu yıl içinde T10X sahibi olmak için çekilişe katılmak isteyenler, Togg. com.tr veya App Store, Google Play ve App Gallery üzerinden kullanıma sunulan Trumore uygulamasından "Akıllı Cihaz Konfigüratörü"ne girip, cihazın özelliklerini, teknik verilerini ve model fiyatlarını inceleyebilecek, diledikleri versiyonu seçip istedikleri gibi yapılandırabilecek.



    ● Kullanıcılar, seçtikleri versiyonun tasarımını, 'Türkiye'nin Renkleri'yle 360 derece döndürerek inceleyip, dış renk seçeneğine karar verebilecek.
    ● Bir sonraki adımda T10X'in jant seçenekleri arasından seçim yapıp, iç tasarımı keşfetmeye geçilecek.



        ● Kullanıcılar, T10X'in geniş hacimli iç tasarımını yakınlaştırarak veya daha geniş bir açıdan görebilecek. Sonrasında da diledikleri opsiyonel donanımları ekleyip, lansmana özel avantajlı donanım paketlerinin detaylarını görüntüleyebilecek.



        ● Konfigürasyonu tamamlayanlar özet sayfasında detayları inceleyip son kontrolü yapacak.
        ● Ön sipariş sözleşmesini inceleyip onaylayanlar ise ödeme aşamasına geçecek.



        ● Eğer kullanıcının daha önceden kurulu bir Trumore e-Cüzdanı varsa ve 60.000 lira bakiye yüklemişse ön ödemeyi tamamlayarak çekilişe katılma hakkı kazanacak ya da Trumore üzerinden Trumore e-Cüzdanını yaratıp 60.000 lira bakiyesini yükledikten sonra ön ödemeyi tamamlayarak, çekilişe katılma hakkı elde edecek.



            ● Ön sipariş dönemi kapandıktan sonra, dijital çekiliş 28 Mart'ta noter huzurunda olacak. Çekiliş sonlandığında kazanan kullanıcılar akıllı cihazlarının teslimat tarihi geldiğinde, ön ödeme tutarı düşülmüş bir şekilde kalan ödemelerini yapacak.



            ● Çekilişle sipariş hakkı kazananlar teslimat önceliğiyle birlikte belirlenecek. Teslimat tarihi belirlenirken seçilen versiyonun yaklaşık teslimat dönemi ile kullanıcının çekiliş sıralamasındaki yeri dikkate alınacak.



            ● Çekilişte sipariş hakkı kazanamayan kullanıcıların ön ödeme bedelleri ise kullanıcıların Trumore e-Cüzdanlarına ardından bankalarına bağlı olarak en geç 14 gün içinde otomatik olarak hesaplarına geri yatırılacak.



                OTOMOBİL SİZİNLELE KONUŞACAK
                İşte T10X'in teknolojik özellikleri:
                Trumore Dijital Asistan ile işlemleri sesli komut ile yapma imkanı
                ◗Kullanıcısını tanıyan yapay zeka asistandan özel öneriler alma
                ◗ Sürekli çevrim içi olma imkanı
                ◗ 7 havayastığı ve ileri seviye sürüş asistan sistemleri
                ◗ Trafik işareti algılama sistemiyle birlikte çalışan dur-kalk fonksiyonlu akıllı adaptif hız sabitleyici
                ◗ Akıllı şerit takip sistemi ve şeritten ayrılma ikazıyla birlikte ikinci seviye otonom sürüş
                ◗ Yoğun trafikte kullanıcının ellerini direksiyondan ayırarak ilerlemesine imkan verecek yoğun trafik pilotu asistan özelliği
                ◗ Tüm finansal işlemlerin yapılacağı E-cüzdan uygulaması
                ◗ Otonom park yapma imkanı
                ◗ Sağdan/soldan gelen trafiği tespit eden ön çapraz trafik uyarısı...



                TOGG'UN ÖZELLİKLERİ
                Dikiz aynalarında kamera var.
                Trumore Dijital Asistan var.
                İşlemleri sesli komut ile yapıyor.
                12.3 inç dijital gösterge paneli
                29 inç bilgieğlence ekranı
                8 inç kumanda göstergesi mevcut
                7 adet hava yastığı bulunuyor.
                Sürücü panelden çevresini görüyor.
                Aracın arka kısmında 2 radar var.
                Yaklaşan araç olursa bilgi aktarıyor.
                Kalkışı, Trafik Pilotu Asistanı yapıyor.
                Kendi kendine park edebiliyor.
                Şerit ihlali halinde önce uyarıyor.
                Ardından otomatik sürüşe geçiyor.

                TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                • Paylaş
                • Tweet
                • Paylaş
                • Sitene Ekle
                •  
                CHP’nin verdiği vaatler tutmadığı sözler!
                Haberler Ekonomi Milli gururumuz Togg'un özellikleri hayran bıraktı! İşte ön sipariş için adım adım başvuru
                    loading
                    SON DAKİKA