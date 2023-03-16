Milli gururumuz Togg'un özellikleri hayran bıraktı! İşte ön sipariş için adım adım başvuru

Otomobili yeni nesil akıllı cihaza dönüştüren Togg, T10X adını taşıyan SUV modelini vatandaşlarla buluşturmak için süreci başlattı. Teknolojik özellikleriyle öne çıkan, 953 bin liradan başlayan fiyatıyla sınıfının en hesaplısı olan T10X için ön sipariş süreci bugün başlıyor. T10X için ön sipariş vermek isteyenler 27 Mart'a kadar togg.com.tr ve Trumore uygulaması üzerinden başvurusunu yaparak, çekilişe katılacak. İşte adım adım T10X ön siparişi için yapılması gerekenler:
● Bu yıl içinde T10X sahibi olmak için çekilişe katılmak isteyenler, Togg. com.tr veya App Store, Google Play ve App Gallery üzerinden kullanıma sunulan Trumore uygulamasından "Akıllı Cihaz Konfigüratörü"ne girip, cihazın özelliklerini, teknik verilerini ve model fiyatlarını inceleyebilecek, diledikleri versiyonu seçip istedikleri gibi yapılandırabilecek.
● Kullanıcılar, seçtikleri versiyonun tasarımını, 'Türkiye'nin Renkleri'yle 360 derece döndürerek inceleyip, dış renk seçeneğine karar verebilecek.
● Bir sonraki adımda T10X'in jant seçenekleri arasından seçim yapıp, iç tasarımı keşfetmeye geçilecek.