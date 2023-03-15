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    Türkiye’nin yerli otomobili Togg’un fiyatı belli oldu

    Türkiye’nin yerli otomobili Togg’un fiyatı belli oldu. T10X adını alan SUV modeli 953 bin liradan başlayan fiyatla, 2 farklı donanım seviyesi ve 2 batarya seçeneğiyle sunuluyor...

    Togg cazip fiyat

    Fikri ve sınai mülkiyeti yüzde 100 Türkiye'ye ait küresel bir marka ortaya çıkarmak ve mobilite ekosisteminin çekirdeğini oluşturmak amacıyla kurulan Togg, 2022 yılı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda seri üretim bandından indirdiği T10X'i kullanıcılarla buluşturmaya hazırlanıyor. Togg'un T10X adını verdiği akıllı cihaz, iki farklı donanım ve iki batarya seçeneğiyle kullanıcılara sunulacak. 16-27 Mart tarihlerinde Trumore dijital platformu ve 'www.togg. com.tr' Togg web sitesi üzerinden ön siparişleri alınacak olan Togg T10X, 953 bin liradan başlayan fiyatla satılacak.



    ÇEKİLİŞLE TESLİMAT
    Togg T10X, çekiliş yöntemiyle belirlenecek kullanıcılarıyla 2023 yılı boyunca buluşacak. 16-27 Mart tarihleri arasında ön sipariş süreci gerçekleşecek. Tekil kullanıcılar, nakit ya da kredi kartı ile cüzdanlarına aktardıkları 60 bin TL ön ödemeyi yaparak, çekilişe katılmaya hak kazanacak. 28 Mart'ta noter huzurunda yapılacak dijital çekiliş sistemiyle de ön sipariş sahipleri belirlenecek. Togg CEO'su Gürcan Karakaş, Türkiye'nin doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazını Mart sonunda kullanıcılarla buluşturacak olmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, şunları söyledi: "Geride bıraktığımız 5 yılda planlarımız doğrultusunda adım adım ilerledik ve söz verdiğimiz gibi Mart ayında akıllı cihazımızı kullanıcılarla buluşturuyoruz. Siparişleri bireysel kullanıcılar öncelikli olmak üzere 2023 boyunca teslim edeceğiz."



    523 KM MENZİL SEÇENEĞİ
    160 kW / 218 Beygir güç ve 350 Nm tork üreten T10X RWD (arkadan itiş), iki farklı batarya seçeneğiyle 314 ve 523 kilometrelik menzillere sahip olacak. T10X'in 52,4 kWh kapasiteye sahip batarya seçeneği 16,7 kWh/100 km (WLTP) enerji tüketimi değeri sunarken, 88,5 kWh kapasiteye sahip batarya seçeneğinin tüketim değeri ise 16,9 kWh/100 km (WLTP) olarak açıklandı. T10X'in fiyatları V1 RWD Standart Menzil 953 bin, V2 RWD Standart Menzil 1 milyon 55 bin ve V2 RWD Uzun Menzil 1 milyon 215 bin lira olarak belirlendi.



        ÖZEL SERİ 29 EKİM'DE YOLLARDA
        T10X'IN         0-100 km/s hızlanması 4.8 saniye olan, 700 Nm tork üreten çift motorlu 435 beygir gücündeki AWD (all-wheel drive) versiyonu ise 29 Ekim'den itibaren teslim edilmeye başlanacak olan 100. Yıl Özel Serisi'yle birlikte yollara çıkacak.



        TÜRKİYE'NİN RENKLERİ
        TOGG T10X'in dış renkleri, Türkiye'nin büyüleyici güzelliklerinden ilham alıyor. Kullanıcılar, "Gemlik", "Anadolu", "Oltu", "Kula", "Kapadokya" ve "Pamukkale" arasından bir seçim yapabilecek.



        ADI NEREDEN GELİYOR?
        Model adındaki T'nin Türkiye'yi ve Togg'u, 10'un cihazın üzerine inşa edildiği C segmenti platformunu, X'in ise SUV gövde tipini ifade ettiği T10X, 28 dakikada yüzde 20'den yüzde 80 şarja ulaşıyor.

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