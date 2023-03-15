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    • Ekonomi
    • 15.03.2023 08:45
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    • 15.03.2023 08:45
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    15 Mart SED ödemeleri YATTI MI? Mart 2023 Zamlı SED ödemeleri ne zaman yatacak? e-Devlet sorgulama ekranı!

    Mart ayı SED ödemeleri hakkında aramalar hız kazandı. Bilindiği üzere Sosyal ve Ekonomik Destek yardımı ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları için her ay düzenli olarak ödeniyor. Mart ayı ödemeleri hakkında açıklama gelip gelmediği merak edildi. Peki, 15 Mart SED ödemeleri YATTI MI? Mart 2023 Zamlı SED ödemeleri ne zaman yatacak? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    15 Mart SED ödemeleri YATTI MI 2023?

    Çocukların temel ihtiyaçlarının karşılanması konusunda zorluk çeken ailelere, SED yardımı yapılıyor. Mart ayının gelmesiyle gözler ödeme tarihlerine ve hesaplara çevrildi. Peki, 15 Mart SED ödemeleri YATTI MI? Mart 2023 Zamlı SED ödemeleri ne zaman yatacak? e-Devlet sorgulama ekranı!

    MART AYI SED YARDIMI NE ZAMAN YATACAK?

    Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) yardımı İhtiyaç sahibi ailelerin çocukları için her ay düzenli olarak ödeniyor. Ancak Mart ayı SED ödeme tarihiyle ilgili olarak henüz bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili gelişme olduğunda haberimizde yer vereceğiz.

    SED YARDIM ÖDEMELERİ YATTI MI?

    Ödemelerin yatıp yatmadığı e-Devlet üzerinden T.C kimlik numarası ile öğrenilebiliyor.

    SED YARDIMI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

    SED YARDIMI NE KADAR OLDU?

    SED hizmetinde çocuk başına yapılan ekonomik destek tutarının ortalama 2.337 TL'den 3.038 TL'ye yükseldiği açıklanmıştı.

        SED YARDIMI NEDİR?

        Çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve yaşamlarını en düşük seviyede dahi sürdürmekte güçlük çeken ailelerin, kendi kendine yeterli hale gelinceye kadar çocuklarının bakımı ve desteklenmesi amacıyla geçici bir süre verilen ekonomik destekler ile ve psiko- sosyal destek sistemidir.

        KİMLER SED HİZMETİNDEN YARARLANABİLİR?

        Sosyal ve Ekonomik Destek hizmetinden yararlanabilmek için koşullar;

        Haklarında bakım tedbiri kararı verilerek sosyal hizmet kuruluşlarında bakılan ve desteklendikleri takdirde ailesi veya yakınları yanına verilebilecek çocuklar.

        Ekonomik yoksunluk nedeniyle, desteklenmedikleri takdirde korunmaya muhtaç duruma düşecek olanlardan haklarında bakım tedbiri kararı alınmaksızın sosyal ve ekonomik destek hizmetinden yararlandırılarak ailesi veya yakınları tarafından bakılabilecek çocuklar.

        Bakım tedbir kararlı iken yaş sınırlarını tamamlamaları nedeniyle, sosyal hizmet kuruluşlarından veya koruyucu aile yanından ayrılanlardan iş ve meslek edinme kursuna veya eğitimlerine devam eden veya bir iş ve meslek sahibi olamayıp desteklenmedikleri takdirde muhtaç duruma düşecek olan gençler.

        Olağanüstü bir felaket, tabii afet, hastalık veya kaza geçirerek belirli bir süre kendisinin ve geçindirmekle yükümlü bulunduğu aile fertlerinin temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olanlar ile hayati tehlike arz eden ve ameliyat gerektiren durumlarla karşılaşan veya vefat eden kişilerin çocukları.

        Talepler, Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmetleri Hakkında Yönetmelik kapsamında değerlendirilmekte ve inceleme sonucu uygun görülenler desteklenmektedir.
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        Haberler Ekonomi 15 Mart SED ödemeleri YATTI MI? Mart 2023 Zamlı SED ödemeleri ne zaman yatacak? e-Devlet sorgulama ekranı!
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