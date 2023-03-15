Çocukların temel ihtiyaçlarının karşılanması konusunda zorluk çeken ailelere, SED yardımı yapılıyor. Mart ayının gelmesiyle gözler ödeme tarihlerine ve hesaplara çevrildi. Peki, 15 Mart SED ödemeleri YATTI MI? Mart 2023 Zamlı SED ödemeleri ne zaman yatacak? e-Devlet sorgulama ekranı!
MART AYI SED YARDIMI NE ZAMAN YATACAK?
Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) yardımı İhtiyaç sahibi ailelerin çocukları için her ay düzenli olarak ödeniyor. Ancak Mart ayı SED ödeme tarihiyle ilgili olarak henüz bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili gelişme olduğunda haberimizde yer vereceğiz.
SED YARDIM ÖDEMELERİ YATTI MI?
Ödemelerin yatıp yatmadığı e-Devlet üzerinden T.C kimlik numarası ile öğrenilebiliyor.
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SED YARDIMI NE KADAR OLDU?
SED hizmetinde çocuk başına yapılan ekonomik destek tutarının ortalama 2.337 TL'den 3.038 TL'ye yükseldiği açıklanmıştı.