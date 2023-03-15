Gündelikçi çalıştırana asgari ücret desteği!

İşçi başına günlük 13,33 lira, aylık 400 lira tutarındaki asgari ücret desteği Ocak ayından geçerli olmak üzere başlayacak. Destekten yararlanmak için başvuru şartı aranmayacak. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), gerekli koşulları sağlayan işçiler için asgari ücret desteğini otomatik olarak başlatacak. Asgari ücret desteği verilirken, 2022 yılının aynı ayına ilişkin SGK'ya verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde prime esas günlük kazancı 250 lira (aylık 7 bin 500 lira) ve altında bildirilen işçilerin çalışma gün sayıları dikkate alınacak. İlk defa bu yıl işçi çalıştırılan işyerlerinde ise tüm işçiler için destek uygulanacak. Daha önce kurulmuş olmakla birlikte 2022 yılında hiç işçi çalıştırmamış işletmeler de bu yıl çalıştıracakları tüm işçileri için destekten yararlanabilecek. Sendikalı iş yerlerine yönelik desteklerde 250 lira günlük kazanç yerine 500 lira (aylık 15 bin lira) esas alınacak. Toplu iş sözleşmesi olduğu halde destekten yararlanamamış işletmeler, kapsama alınmak için bakanlığa başvuracak.