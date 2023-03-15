Gündelikçi çalıştırana asgari ücret desteği!

İşçi başına günlük 13,33 lira, aylık 400 lira tutarındaki asgari ücret desteği Ocak ayından geçerli olmak üzere başlayacak. Destekten yararlanmak için başvuru şartı aranmayacak. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), gerekli koşulları sağlayan işçiler için asgari ücret desteğini otomatik olarak başlatacak. Asgari ücret desteği verilirken, 2022 yılının aynı ayına ilişkin SGK'ya verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde prime esas günlük kazancı 250 lira (aylık 7 bin 500 lira) ve altında bildirilen işçilerin çalışma gün sayıları dikkate alınacak. İlk defa bu yıl işçi çalıştırılan işyerlerinde ise tüm işçiler için destek uygulanacak. Daha önce kurulmuş olmakla birlikte 2022 yılında hiç işçi çalıştırmamış işletmeler de bu yıl çalıştıracakları tüm işçileri için destekten yararlanabilecek. Sendikalı iş yerlerine yönelik desteklerde 250 lira günlük kazanç yerine 500 lira (aylık 15 bin lira) esas alınacak. Toplu iş sözleşmesi olduğu halde destekten yararlanamamış işletmeler, kapsama alınmak için bakanlığa başvuracak.
PRİM BORCU OLANLAR
Asgari ücret desteğinden, SGK'ya vadesi geçmiş borcu bulunan işverenler de yararlanacak. Destek verilmesi için prim borçlarının ödenmiş olması şartı aranmayacak. Ancak, 2023 yılı Ocak ila Haziran ayları için sigorta primine esas kazancın eksik bildirildiğinin veya hiç bildirilmediğinin tespit edilmesi halinde, asgari ücret desteğinden yararlandırılmayacağı gibi, ödenen tutarlar gecikme cezası ile birlikte geri alınacak.
ÇALIŞANI AZALANA YOK
Asgari ücret desteğinin verilebilmesi için iş yerinde bu yıl bildirilecek işçi sayısının, geçen yıl Ocak- Aralık döneminde aylık bazda çalıştırılan en az işçi sayısının altında olmaması gerekecek. Bu konudaki değerlendirmeler de her ay için ayrı yapılacak. Asgari ücret desteğinden, gündelikçi, çocuk ve hasta bakıcısı, bahçıvan gibi ek – 9 kapsamında ev hizmetlerinde işçi çalıştıranlar da aynı koşullarda yararlanabilecek. Destek tutarı, ödenecek primden mahsup edilecek. Böylece bakıcı, gündelikçi çalıştıranlar her ay 400 lira daha az prim ödeyecek.