15 Mart evde bakım maaşı yatan iller listesi 2023! Mart ayı evde bakım maaşı yattı mı? e-Devlet liste liste sorgulama!

15 Mart evde bakım maaşı yatan iller! Evde bakım maaşı sorgulama işlemi sürüyor. Her ayın farklı tarihlerinde farklı iller için yatırılan evde bakım maaşlarının, Mart ayında yatırılıp yatırılmadığı merak ediliyor. Peki, evde bakım maaşı yatan iller 15 Mart'ta hangileri? Evlerinde bakıma ihtiyaç duyan yaşlı veya engelli kişiler bulunan hanelere verilen evde bakım maaşlarından her yıl yüzbinlerce aile faydalanabiliyor.
15 MART EVDE BAKIM PARASI YATAN İLLER LİSTESİ BELLİ OLDU MU?
Evde bakım maaşı normal şartlarda her ayın 15'i ile 31'i arasında hak sahiplerinin hesaplarına yatırılıyordu.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Mart ayı evde bakım maaşı ödemeleri ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Yanık bu ay toplam 2 milyar 417 milyon TL evde bakım yardımını hesaplara yatırmaya başladıklarını kaydetti.
Bakan Derya Yanık, engelli bireylerin öncelikle aile yanında desteklenmeleri düşüncesiyle 2006 yılında başlatılan Evde Bakım Yardımı ile bakıma ihtiyaç duyan ağır engelli yakını olan ve bakımını üstlendiği için çalışamayan vatandaşların desteklendiğini belirtti.
E-DEVLET İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Evde bakım maaşlarının yatıp yatmadığı e-devlet üzerinden sorgulanarak öğrenilebiliyor. Evde bakım maaşı sorgulamak için öncelikle;
Kimlik numaranız ve şifreniz ile https://www.turkiye.gov.tr/ internet adresinden e-devlet'e giriş yapın.
Karşınıza sıkan ana sayfada arama bölümüne "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın.
Sonrasında açılan sayfada, evde bakım maaşınıza ilişkin detayları görebilirsiniz.