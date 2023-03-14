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    • Ekonomi
    • 15.03.2023 11:09
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    • 15.03.2023 11:10
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    TOGG T10X Uzun- Standart menzil arasındaki fark nedir? TOGG menzili ne kadar 2023? TOGG otomatik vites mi, manuel mi?

    Türkiye'nin yerli ve milli aracı Togg satış fiyatı, model ismi ve teknik özellikleri belli oldu. Peki, TOGG menzili ne kadar 2023? TOGG T10X Uzun- Standart menzil arasındaki fark nedir? TOGG otomatik vites mi, manuel mi? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    TOGG menzili ne kadar 2023?

    TOGG'un fiyat listesi açıklandı. Böylelikle bazı detaylar araştırılmaya başlandı. Togg T10X modeli 953 bin liradan başlayan fiyattan satışa çıkacak. Peki, TOGG menzili ne kadar? TOGG T10X Uzun- Standart menzil arasındaki fark nedir? TOGG otomatik vites mi, manuel mi? İşte merak edilenler!

    UZUN MENZİL VE KISA MENZİL FİYATI BELLİ OLDU

    Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'un satış fiyatı belli oldu. Togg T10X modeli 953 bin liradan başlayan fiyattan satışa çıkacak. Uzun menzilli modelin fiyatı ise 1 milyon 215 bin lira olarak belirlendi.

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    TOGG KAÇ DAKİKADA ŞARJ OLUYOR?

    TOGG bir elektrikli araç olduğu için pil kapasitesi ve şarj dolum süresi oldukça kritik bir öneme sahip. Gücünü lityum iyon pillerden alan yerli otomobil TOGG tek şarj ile batarya kapasitesine göre 300 km ve 500 km menzile sahip iki farklı güç paketi sunuyor. Aracın bataryalarının 30 dakikadan kısa sürede %80 şarj edilebilmesi planlanıyor. Araçta yer alacak rejeneratif fren sistemi ile yavaşlamalarda motorların dinamo gibi çalışması ve pili tekrar şarj ederek menzili %20'ye kadar uzatması öngörülüyor.

    TOGG ÖZELLİKLERİ

    Aracın arkadan itişli 200 HP ve dört tekerden çekişli 400 HP olmak üzere iki farklı motor gücünde üretilmesi planlanmaktadır. Son hızı 180 km/sa olacak aracın 400 HP versiyonunda 0-100 km/sa hızlanması 4,8 saniye, 200 HP versiyonunda ise 7,6 saniyedir. Aracın 4G/5G internet bağlantısı ile fabrikadan güncellemeleri otomatik olarak alabilmesi, arıza durumunda araca uzaktan müdahale edilebilmesi planlanmaktadır. Aracın 3. seviye otonom sürüş özelliklerine sahip olacağı açıklanmıştır.

        Aracın içinde "2023'den itibaren ilk kez 'yerli otomobil'de" kullanılacağı belirtilen 'Holografik asistan' bulunacağı da belirtildi. Bahsi geçen teknolojinin göz takip algoritmaları ve holografik üç boyutlu görüntüleme teknolojilerinden faydalanacağı belirtildi. Bu teknoloji sayesinde sürücü gözünü yoldan ayırmadan aracın gösterge ekranında verilen bilgileri görmekle kalmayacak, aynı zamanda yol ve çevre hakkında ihtiyacı olabilecek diğer tüm bilgilere ulaşabilecek.

        TOGG RENKLERİ

        28 Ekim 2022 tarihinde Togg'un resmî Twiter hesabından, araçların "Anadolu", "Oltu", "Kula", "Gemlik", "Kapadokya" ve "Pamukkale" isimli renk seçeneklerine sahip olacağı duyuruldu.

        TOGG 1 YILDA KAÇ TANE ÜRETİLECEK?

        Bursa, Gemlik'teki TOGG Fabrikası'nın açılışı Cumhuriyetin 99. yılı olan 29 Ekim 2022 tarihinde yapılmıştır. Arabanın 2023'ün ilk çeyreğinde yollara inmesi, 2030 yılına kadar ise 1 milyon araç üretilmesi planlanmaktadır.

        TOGG OTOMATİK VİTES Mİ MANUEL VİTES Mİ?

        TOGG prototipi otomatik olarak üretilmiştir. Bu araçların otomatik üretileceği öngörülüyor. Ama ilerleyen zamanda seri üretim ve diğer aşamalar tamamlandıktan sonra ekonomik araç için üretilebilir. Ama şu anlık böyle bir bilgi bulunmuyor. Çünkü elektrikli otomobillerde manuel şanzıman kullanılırsa şarj mesafesi ve batarya sıkıntıları uzun vadede gösterebilir.
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        Haberler Ekonomi TOGG T10X Uzun- Standart menzil arasındaki fark nedir? TOGG menzili ne kadar 2023? TOGG otomatik vites mi, manuel mi?
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