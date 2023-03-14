TOGG T10X Uzun- Standart menzil arasındaki fark nedir? TOGG menzili ne kadar 2023? TOGG otomatik vites mi, manuel mi?

UZUN MENZİL VE KISA MENZİL FİYATI BELLİ OLDU

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'un satış fiyatı belli oldu. Togg T10X modeli 953 bin liradan başlayan fiyattan satışa çıkacak. Uzun menzilli modelin fiyatı ise 1 milyon 215 bin lira olarak belirlendi.

TOGG KAÇ DAKİKADA ŞARJ OLUYOR?

TOGG bir elektrikli araç olduğu için pil kapasitesi ve şarj dolum süresi oldukça kritik bir öneme sahip. Gücünü lityum iyon pillerden alan yerli otomobil TOGG tek şarj ile batarya kapasitesine göre 300 km ve 500 km menzile sahip iki farklı güç paketi sunuyor. Aracın bataryalarının 30 dakikadan kısa sürede %80 şarj edilebilmesi planlanıyor. Araçta yer alacak rejeneratif fren sistemi ile yavaşlamalarda motorların dinamo gibi çalışması ve pili tekrar şarj ederek menzili %20'ye kadar uzatması öngörülüyor.