TOGG C- Sedan ve TOGG X Couple ne zaman çıkacak 2023? TOGG Sedan, Couple fiyatları ne kadar olacak? Özellikleri ve renkleri...





T10X'in fiyatları şöyle oluştu:



V1 RWD Standart Menzil 953 bin TL



V2 RWD Standart Menzil 1 milyon 55 bin TL



V2 RWD Uzun Menzil 1 milyon 215 bin TL

TOGG'un fiyatı açıklandı. Türkiye'nin 60 yıllık otomobil hayali gerçek oluyor. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Togg'un bu hafta içerisinde satışa sunulacağını ifade etti.