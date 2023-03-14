TOGG C- Sedan ve TOGG X Couple ne zaman çıkacak 2023? TOGG Sedan, Couple fiyatları ne kadar olacak? Özellikleri ve renkleri...

TOGG fiyatları belli oldu. Türkiye'nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası Togg, doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazının satış fiyatını, model ismini ve teknik özelliklerini açıkladı. Peki, TOGG C- Sedan ve TOGG X Couple ne zaman çıkacak 2023? TOGG Sedan, Couple fiyatları ne kadar olacak? İşte detaylar...
TOGG C-SEDAN VE TOGG X COUPE NE ZAMAN ÇIKACAK?
Togg, C-Sedan ve C-X Coupé modellerinin üstündeki perdeyi açtı. Togg C-Sedan, 2025 ilk yarısında, C-X Coupe versiyonu ise 2026'da yola çıkacak.
T10X FİYATLARI BELLİ OLDU!
TOGG'un fiyatı ne kadar olacak sorusunun yanıtı merakla bekleniyordu. Sosyal medyada TOGG'un resmi hesabından bir tanıtım videosu yayınlanarak tüm detaylar açıklandı. Türkiye'nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası Togg, doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazının satış fiyatını, model ismini ve teknik özelliklerini açıkladı. Togg, 'T10X' adını verdiği, kullanıcıyı merkeze koyan, akıllı yaşam çözümleriyle sürekli internetin içinde olan, uzaktan güncellenebilen akıllı cihazını, iki farklı donanım seviyesi ve iki batarya seçeneğiyle ön siparişe sunuyor. 16-27 Mart tarihleri arasında Trumore dijital platformu ve www.togg.com.tr Togg web sitesi üzerinden ön siparişleri alınacak olan Togg T10X, 953 bin TL'den başlayan fiyat etiketine sahip olacak.