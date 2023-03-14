Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından halka arz başvurusu onaylanan Akfen, talep toplama işlemlerinin ardından Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görecek. Peki, AKFEN borsada ne zaman işlem görecek? AKFEN Yenilenebilir Enerji halka arz kaç lot verdi? Halka arz sonuçları ve borsa kodu...