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    • Ekonomi
    • 14.03.2023 08:50
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    • 14.03.2023 08:51
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    AKFEN borsada ne zaman işlem görecek? AKFEN Yenilenebilir Enerji halka arz kaç lot verdi? Halka arz sonuçları ve borsa kodu...

    AKFEN halka arz sonuçları açıklandı. Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş. paylarının halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri, 8-9-10 Mart 2023 tarihlerinde gerçekleştirilmişti. Peki, AKFEN borsada ne zaman işlem görecek? AKFEN Yenilenebilir Enerji halka arz kaç lot verdi? İşte detaylar...

    AKFEN borsada ne zaman işlem görecek?

    Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından halka arz başvurusu onaylanan Akfen, talep toplama işlemlerinin ardından Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görecek. Peki, AKFEN borsada ne zaman işlem görecek? AKFEN Yenilenebilir Enerji halka arz kaç lot verdi? Halka arz sonuçları ve borsa kodu...

    AKFEN HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI!

    Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş. paylarının halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri, 8-9-10 Mart 2023 tarihlerinde gerçekleştirildi.

    (AKFYE) Akfen halka arz sonuçları açıklandı. Halka arza, Yurt İçi Bireysel yatırımcıdan 91,11 kat talep geldi. Halka arz büyüklüğü 3.335.632.889 TL olarak gerçekleşen şirketin payları için, 442.795 yatırımcnın talepte bulunduğu açıklandı.

    Şirketin, halka arz sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamanın tamamında şu ifadeler yer aldı;

    Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş.'nin ("Akfen Yenilenebilir" veya "Şirket") paylarının halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri, 8-9-10 Mart 2023 tarihleri arasında gerçekleşmiştir. Şirket'in toplam 340.370.703 TL nominal değerli payları halka arz edilmiştir.

    Şirket'in 1 TL nominal değerli paylarının halka arz fiyatı 9,80 TL olarak belirlenmiş olup, 340.370.703 TL nominal değerli payların satışı sonucunda halka arz büyüklüğü 3.335.632.889,4 TL olarak gerçekleşmiştir.

    Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara planlanan tahsisat tutarının yaklaşık 91,11 katı, Akfen Grubu Çalışanlarına planlanan tahsisatın yaklaşık 1,41 katı, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara planlanan tahsisat tutarının 17,69 katı ve Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılara planlanan tahsisat tutarının ise 1,89 katı talep gelmiştir.

        Halka arzda tüm yatırımcı kategorilerinden toplam talep edilen nominal pay adedi 7.776.921.566 olup tahsis edilen 340.370.703 TL nominal değerli payın 22,84 katıdır.

        Halka arz fiyatı üzerinden yatırımcı grubu bazında talep ve dağıtım bilgisi aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

        AKFEN BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

        Halka arz sonuçlarıyla birlikte şirketin borsada ne zaman işlem göreceğinin duyurulması bekleniyor. Gongun 16 veya 17 Mart'ta çalacağı tahmin ediliyor.

        Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

        "Haberimizde yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Takvim.com.tr sorumluluk kabul etmez''
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        Haberler Ekonomi AKFEN borsada ne zaman işlem görecek? AKFEN Yenilenebilir Enerji halka arz kaç lot verdi? Halka arz sonuçları ve borsa kodu...
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