Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından halka arz başvurusu onaylanan Akfen, talep toplama işlemlerinin ardından Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görecek. Peki, AKFEN borsada ne zaman işlem görecek? AKFEN Yenilenebilir Enerji halka arz kaç lot verdi? Halka arz sonuçları ve borsa kodu...
AKFEN HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI!
Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş. paylarının halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri, 8-9-10 Mart 2023 tarihlerinde gerçekleştirildi.
(AKFYE) Akfen halka arz sonuçları açıklandı. Halka arza, Yurt İçi Bireysel yatırımcıdan 91,11 kat talep geldi. Halka arz büyüklüğü 3.335.632.889 TL olarak gerçekleşen şirketin payları için, 442.795 yatırımcnın talepte bulunduğu açıklandı.
Şirketin, halka arz sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamanın tamamında şu ifadeler yer aldı;
Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş.'nin ("Akfen Yenilenebilir" veya "Şirket") paylarının halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri, 8-9-10 Mart 2023 tarihleri arasında gerçekleşmiştir. Şirket'in toplam 340.370.703 TL nominal değerli payları halka arz edilmiştir.
Şirket'in 1 TL nominal değerli paylarının halka arz fiyatı 9,80 TL olarak belirlenmiş olup, 340.370.703 TL nominal değerli payların satışı sonucunda halka arz büyüklüğü 3.335.632.889,4 TL olarak gerçekleşmiştir.
Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara planlanan tahsisat tutarının yaklaşık 91,11 katı, Akfen Grubu Çalışanlarına planlanan tahsisatın yaklaşık 1,41 katı, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara planlanan tahsisat tutarının 17,69 katı ve Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılara planlanan tahsisat tutarının ise 1,89 katı talep gelmiştir.