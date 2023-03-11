Kazancın yaşı var! 739 milyon lira eridi

Borsa İstanbul'a son 3 yılda yaklaşık 3 milyon yatırımcı gelirken, genç yatırımcılar oransal olarak en fazla artan grubu oluşturdu. Özellikle genç yatırımcıların borsaya hızla gelip kazanamayınca da aynı hızla çıktıkları görüldü. Borsa İstanbul'da yaşı 15 ile 20 arasında olan lise eğitimi görme yaşındaki yatırımcı gençlerin sayısı 2020 yılı başında bin 912'yken, bu yılbaşına kadar 46 bin 860'a çıktıktan sonra 21 bin 530 kişi azalarak 25 bin 330'a indi. Gençlerin portföy değeri ise 739 milyon lira eridi.
- Ekonomi
- 11.03.2023 Gazete