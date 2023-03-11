İstanbul Havalimanı zirvede

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Havalimanı'nın Ocak ayında 5 milyon 637 bin 182 yolcuya ev sahipliği yaparak Avrupa'daki havalimanları arasında ilk sırada olduğunu duyurdu.
Bakanlık'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İstanbul Havalimanı Ocak ayında 5.6 milyon yolcuyu ağırlayarak yine Avrupa'da zirvenin sahibi oldu" denildi.
İstanbul Havalimanı'nı, 5 milyon 488 bin 545 yolcuyla Londra, 4 milyon 717 bin 623 yolcuyla Paris, 4 milyon 430 bin 131 yolcuyla Madrid ve 3 milyon 896 bin 400 yolcuyla Amsterdam havalimanları takip etti.
Bakanlık'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İstanbul Havalimanı Ocak ayında 5.6 milyon yolcuyu ağırlayarak yine Avrupa'da zirvenin sahibi oldu" denildi.
İstanbul Havalimanı'nı, 5 milyon 488 bin 545 yolcuyla Londra, 4 milyon 717 bin 623 yolcuyla Paris, 4 milyon 430 bin 131 yolcuyla Madrid ve 3 milyon 896 bin 400 yolcuyla Amsterdam havalimanları takip etti.