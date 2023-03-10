Depremzedelerin acil ihtiyaçlarının karşılanması, bölgenin yeniden inşası için 22 bin şirketten tek seferlik alınacak, deprem bölgesindeki kurumların muaf tutulduğu ek verginin ayrıntıları netleşti. Kur korumalı mevduat hesaplarıyla her türlü bağış, yardım, sponsorluk harcamaları bu ek vergiye tabi olmayacak. Gelir vergisi mükellefleri ek vergi ödemeyecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı merak edilen soruları yanıtladı:







▼ Bütün indirimlerden ek vergi alınacak mı?

Kapsama alınanlar; iştirak kazançları istisnası, portföy işletmeciliği kazanç istisnası, emisyon primi istisnası, taşınmaz ve iştirak hissesi satış kazancı istisnası, yurt dışından elde edilen kazanç istisnaları gibi istisnalar. Kızılay, Yeşilay, sağlık tesisi, öğrenci yurdu, çocuk yuvası, huzurevlerine yapılan bağış, yardımlar da kapsam dışında olacak.



▼ İndirimli Kurumlar Vergisi'ne tabi matrah üzerinden de ek vergi alınacak mı?

Evet alınacak. Tespit edilen ek vergi matrahı üzerinden ek vergi yüzde 10 oranında hesaplanacak.







▼ 1000 liralık damga vergisi bütün beyannamelerden mi alınacak?

Hayır. Matrah ve vergi artırımıyla ilgili beyannamelerden alınacak.



▼ 2 milyon liralık beyanda bulunan şirket ne kadar vergi ödeyecek?

Örneğin 2 milyon lira beyanda bulunan şirketin 1 milyon lirası istisna kapsamındaysa ilk 1 milyon lira için yüzde 23 kurumlar vergisi olarak 230 bin lira ödeyecek. Kalan istisnaya tabi olan 1 milyon lira için de yüzde 10 üzerinden 100 bin lira ek vergi yatıracak. Toplamda 330 bin lira vergi ödeyecek.