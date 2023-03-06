Yüzde 7,5 faizli kredi nedir, kimler alabilir? Erdoğan son dakika açıklama! Yüzde 7,5 faizli kredi başvuru ne zaman, şartları neler?

YÜZDE 7,5 FAİZLİ KREDİ NEDİR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Depremde ağır hasara uğrayan yerlerde esnafa 250 bin liraya kadar 12 ayı ödemesiz 60 ay vadeli, yarısı Hazinenin ödeyeceği yüzde 7,5 faizli kredi veriyoruz.'' dedi.

Öte yandan kredi desteği hakkında henüz başka bir detay bulunmuyor. Detaylı bilginin önümüzdeki günlerde verilmesi bekleniyor. Gelişmeler oldukça haberimizde eklenecektir.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarının tamamı;

''Depremin ardından tüm imkanlarımızı seferber ettik. Deprem sonrası bakanlarımız koordinasyonu üstlendi. Askerimiz saatler içinde harekete geçti. Bakanlarımız afet bölgesinde daimi olarak görev aldı. Yardım ve destek personeli toplamda 271 bin kamu görevlisi ve gönüllü bölgede vazife üstlendi. Bireysel olarak gelenlerle yaklaşık yarım milyon insan depremzedelerin imdadına koştu.

Yıkım öylesine çok, yıkım alanı öylesine büyük, iklim ve saha şartları öylesine zorluydu ki, çalışmaların ilk saatlerinde arzu ettiğimiz etkinliğe ulaşamadık.