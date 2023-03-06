Yüzde 7,5 faizli kredi nedir, kimler alabilir? Erdoğan son dakika açıklama! Yüzde 7,5 faizli kredi başvuru ne zaman, şartları neler?

Yüzde 7,5 faizli kredi verilecek. 6 Mart'ta Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan yeni kararları duyurdu.
YÜZDE 7,5 FAİZLİ KREDİ NEDİR?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Depremde ağır hasara uğrayan yerlerde esnafa 250 bin liraya kadar 12 ayı ödemesiz 60 ay vadeli, yarısı Hazinenin ödeyeceği yüzde 7,5 faizli kredi veriyoruz.'' dedi.
Öte yandan kredi desteği hakkında henüz başka bir detay bulunmuyor. Detaylı bilginin önümüzdeki günlerde verilmesi bekleniyor. Gelişmeler oldukça haberimizde eklenecektir.
İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarının tamamı;
''Depremin ardından tüm imkanlarımızı seferber ettik. Deprem sonrası bakanlarımız koordinasyonu üstlendi. Askerimiz saatler içinde harekete geçti. Bakanlarımız afet bölgesinde daimi olarak görev aldı. Yardım ve destek personeli toplamda 271 bin kamu görevlisi ve gönüllü bölgede vazife üstlendi. Bireysel olarak gelenlerle yaklaşık yarım milyon insan depremzedelerin imdadına koştu.
Yıkım öylesine çok, yıkım alanı öylesine büyük, iklim ve saha şartları öylesine zorluydu ki, çalışmaların ilk saatlerinde arzu ettiğimiz etkinliğe ulaşamadık.
ACİL YIKILACAK VE AĞIR HASARLI BİNA SAYILARI
Deprem bölgesindeki 11 ilimizde yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı bina sayısı 230 bini, buralardaki bağımsız bölüm sayısı da 645 bini buluyor. Amacımız 2 aya kadar 100 bin konteyner kurarak yarım milyon depremzedeyi daha iyi şartlarda barınabilecekleri bu alanlara taşımaktır. Gerekirse konteyner sayısını daha da artırabiliriz.
Bölgenin ayağa kaldırılmasında kritik sanayi tesisleri ve işletmeler için gereken tüm destekleri sağlayacağız. Şehirlerimizi ihya ve inşa çalışmalarımızı planlıyoruz.