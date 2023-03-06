Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 06.03.2023 17:51
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 06.03.2023 17:51
    ABONE OL

    Türk Hava Yolları'ndan dolandırıcılık uyarısı!

    Türk Hava Yolları, şirket adını kullanarak internette dolandırıcılık yapan hesaplara karşı vatandaşları uyardı. Türk Hava Yolları'ndan yapılan açıklamada, "İnandırıcılığı artırmak için 'Kadınlar Günü' gibi özel günler belirtilerek dikkat çekmeye çalışan bu kişi ve sayfaların THY ve iştirak şirketleri ile ilgisi bulunmamaktadır. " ifadelerine yer verildi.

    THY’den dolandırıcılık uyarısı

    Türk Hava Yolları (THY), şirket adını kullanarak internette dolandırıcılık yapan hesaplara karşı vatandaşları uyardı.

    THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, bazı sosyal medya kanalları ve internet siteleri aracılığı ile vatandaşlara "anket doldurularak para kazanma şansı" gibi sunulan bazı dolandırıcılık yöntemlerinin tespit edildiği belirtildi.

    "THY VE İŞTİRAK ŞİRKETLERİ İLE İLGİSİ BULUNMAMAKTADIR"
    Bu tarz paylaşım ve internet sitelerine itibar edilmemesi gerektiği vurgulanan açıklamada, "İnandırıcılığı artırmak için 'Kadınlar Günü' gibi özel günler belirtilerek dikkat çekmeye çalışan bu kişi ve sayfaların THY ve iştirak şirketleri ile ilgisi bulunmamaktadır. Yolcularımızın bu tip ilanlara itibar etmemeleri önemle rica olunur." ifadelerine yer verildi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Sözde tarafsız FOX’tan Akşener’e geri dön yalvarışı
    Haberler Ekonomi Türk Hava Yolları'ndan dolandırıcılık uyarısı!
        SON DAKİKA