Depremlerin ardından İstanbul’da güvenli bölgelere taşınmalar arttı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra kendi eviyle ilgili şüpheye düşen vatandaşlar daha güvenli konut ve bölgelere taşınmaya başladı. İstanbul'da uzmanlar tarafından riskli olarak açıklanan sahil ilçelerinden kuzey bölgelere taşınmalar arttı. Eski yapıların yoğunlukta olduğu Kadıköy başta olmak üzere, Avcılar, Beylikdüzü, Bağcılar, Sefaköy gibi pek çok ilçeden deprem göçü başladı. Gayrimenkul uzmanları ve emlakçılar, "Taşınmalar sahil bandında yani Marmara Denizi'ne yakın olan bölgelerden oluyor. Bunlar Zeytinburnu, Bağcılar, Avcılar gibi ve Anadolu Yakası'nda Kartal, Pendik gibi bazı bölgelerden şehrin kuzeyine doğru bir arayış var" dedi. Uzmanlar daha önce pek rağbet görmeyen TOKİ konutlarına da ilginin arttığını belirtiyor.



NERELER TERCİH EDİLİYOR

İstanbul'da en çok talep gören yerler ise şöyle belirleniyor: Anadolu Yakası'nda Çekmeköy ön olanda, Şile ve Ağva gibi yerler ön planda. Avrupa Yakası'nda Başakşehir ve Arnavutköy gibi ilçeler ön planda. Bu arada Trakya'da Tekirdağ Kırklareli gibi illere de ilginin arttığı belirtiliyor. Uzmanlar talep gören bölgelerde kiraların yüzde 50'ye varan oranlarda arttığını da ifade ediyor.



ACİL DURUM PLANLARI DEVREDE

Başta istanbul olmak üzere hemen her şehirde site yönetimleri yaşanabilecek olası afet durumları sonrasında uygulanacak acil durum planları ve atılması gereken adımları hazırlamaya başladı. Tesis Yöneticileri Federasyonu Başkanı Yahya Sağır, depremlerin her zaman ani ve öngörülemeyen doğal felaketler olduğunu söyledi. Türkiye'nin deprem hattında yer aldığını ve sürekli deprem riski altında yaşadığını dile getiren Yahya Sağır, depremin, hazırlıklı olunduğu takdirde, yıkıcı etkileri yok edilebilecek doğal bir gerçek olduğuna işaret etti.

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