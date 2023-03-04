Yaptırımlardan korkan deprem fırsatçıları ilanları geri çekmeye başladı

Deprem bölgesinden en çok göç alan illerden Ankara'daki fahiş kira artışları, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmasında mercek altına alındı. Gayrimenkul satış ve kiralama ilanı siteleri incelenerek, deprem öncesi ve sonrasındaki fiyatlar karşılaştırılıyor. Fiyat artışına neden olanlara yönelik 'fiyatları etkileme' suçundan soruşturma yürütülerek, 1 yıl ile 3 yıl arasında hapis istemiyle dava açılabilecek. Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Odası Başkanı Hakan Akçan da depremden sonra ev kiralarında yüzde 50 ile 150 arasında artış olduğunu belirterek, şöyle konuştu:



İLANLARI SİLİYORLAR

"Depremzedelerimiz şehrimize geliyor. Önümüzdeki günlerde bu sayının 300 bine ulaşacağını öngörüyoruz. Kiralık ev eksik olunca ciddi bir patlama oldu." Bu durumu bazı mal sahiplerinin fırsata çevirdiğini aktaran Akçan, "Astronomik rakamların üstüne çıkmaya çalışıyorlar. Ankara'da 7 bin emlakçı var. Yüzde 95'i fiyatı etkileyecek bir durumun içinde olmadı, olmayacak. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın çalışması bu artışın önüne geçer, diye düşünüyorum. Son zamanlarda fırsatçılar, ilan sitelerinden ilanlarını çekiyor" dedi.

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