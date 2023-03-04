Marmara’da 300 riskli tesis tespit edildi





ŞEHİR DIŞINA ÇIKMALI

99 depremi sonrası çıkarılan yasalarla riskli sanayi tesislerinin büyük çoğunluğu şehir dışına alındı. Fakat son yıllarda aşırı göç alan İstanbul ve Marmara'daki riski sanayi tesisleri yeniden şehir içinde kaldı. Şu anda Marmara'daki riskli üretim tesisleri arasında ilk sırada LPG depoları, kimya hammadde ve atık bertaraf tesisleri, azot-fosfor depoları, liman ve depolama tesisleri, yer altı ve yer üstündeki askeri mühimmat depoları, radyoaktif maddeler ve radyoaktif madde içeren müstahzarlar, organik peroksit tesisleri, veri depoları, kanserojen maddeler geliyor. Elektrik Mühendisleri ve Mühendis ve Mimarlar Odası raporlarına göre, bu sektörlerde faaliyet gösteren en az 300 yapının taşınması ya da şehir dışına alınması gerekiyor.