Elektrikli otomobillere indirim yolu açıldı





İLK EVİM VE AFET KONUTLARI BİRLİKTE YÜKSELECEK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremlerden etkilenen Malatya'nın Battalgazi ilçesinde TOKİ eliyle ilk etapta bin 73, devamında inşa edilecek 750 konut için ilk kazmanın vurulduğunu bildirdi. Afet konutlarının yanı sıra Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesi kapsamında inşa edilen konutların da hızla yükseldiğini belirten Kurum, "İlk Evim de sürecek, afet konutlarımız da hızla yükselecek" şeklinde konuştu.



1 YILIN EN DÜŞÜK ENFLASYONU

Enflasyonda Kasım 2022'de başlayan düşüş devam ediyor. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) Şubat'ta aylık yüzde 3.15 artarken, yıllık enflasyon yüzde 55.18 ile son 1 yılın en düşük seviyesine geriledi. Ekim'de yüzde 85.5 olan yıllık enflasyonda 4 ayda yaşanan düşüş 30 puanı geçti. Şubat'ta aylık bazda en yüksek artış yüzde 7.36 ile gıdada yaşanırken, giyim ve ayakkabıda yüzde 1.7 düşüş oldu. Yıllıkta en yüksek enflasyon yüzde 74.34 ile lokanta ve otellerde oldu.



MEMURLARA FARK OLUŞTU

Bu yıla yüzde 30 maaş artışıyla başlayan memurlara ve emeklilere bir zam da Temmuz'da verilecek. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ilk 6 aylık enflasyon oranında artış, memurlara ve memur emeklilerine yüzde 6 zam ve enflasyon farkı yansıtılacak. Bu farkı ise 6 aylık enflasyon oranının yüzde 8'i ne kadar aştığı belirleyecek. İlk 2 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ- Kur emeklilerine yüzde 10 zam oluşurken, memurların ve memur emeklilerinin de zam oranı yüzde 7.96'ya ulaştı. Geriye 4 veri kaldı.



41 MİLYARI AŞTI

Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.'nin (Tüpraş) net kârı 2022'de bir önceki yıla göre yüzde 1042 artışla 3.6 milyar liradan 41.3 milyar liraya yükseldi. Tüpraş'ın dördüncü çeyrek net kârı da 17.6 milyar liraya çıktı. Şirketin yıllık toplam hasılatı 2021'de 152.5 milyar lira iken, geçtiğimiz yıl yüzde 216 oranında artışla 481.8 milyar liraya yükseldi.



REKORA UÇTU!

Türk Hava Yolları (THY), 2022 yılını 2.7 milyar dolar net kâr ile tamamladığını açıkladı. THY'den yapılan açıklamada, "Ortaklığımız 2020 yılından itibaren yaşanan zorlu faaliyet ortamına rağmen bu çeyrekle birlikte üst üste altıncı çeyrekte de net kâr kaydetmiş oldu. Ortaklığımızın 2022'de toplam gelirleri, 18.4 milyar dolar ile 2019'u yüzde 39 aşarak tarihi yüksek seviyeye ulaştı. Toplam gelirin yüzde 20'sini oluşturan kargo gelirleri de söz konusu dönemde 2019 yılına göre yüzde 120 artış göstererek yaklaşık 3.7 milyar dolar olarak gerçekleşti" denildi.

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