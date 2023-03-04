AFAD rehber yayımladı! Depremzedeye barınma desteği

Deprem bölgesinde vatandaşların yaralarını sarmak için yıkılan konutların sahiplerine uygun koşullarla yeni ev yapılacak. Ağır hasarlı konutlar için maliyet üzerinden konut imkanı sunulacak. İşte merak edilen bazı soruların yanıtları:



✖ Kimler afet konutu alacak?

Hak sahibi olunması kaydıyla ev tapuda kimin üzerineyse AFAD onun adına afet konutu yapıyor. 60 günlük süre içinde talep-taahhütname vererek başvuruda bulunmak gerekiyor. Başvuruda bulunmayanların itiraz hakkı bulunmuyor. Afetzedenin kaç tane ağır hasarlı konutu olursa olsun AFAD tarafından hak sahibi olmak kaydıyla kendisine bir tane konut yapılacak. Kiracılara afet konutu yapılmıyor.



✖ Hak sahipliği çalışmaları neden yapılıyor?

Hasar tespitlerinin ardından Afet Kanunu kapsamında ne kadar konut, iş yeri, ahır yapılacağını belirlemek için hak sahipliği ve borçlandırma çalışmaları yapılıyor. Vatandaşların hak sahipliği merkezlerinde konut, iş yeri ya da ahırdan hak sahibi olmak istediklerine dair talep, taahhütname evrakı vermeleri, devletin sunduğu şartlarda borçlanacaklarına dair borçlandırma senedi doldurmaları gerekiyor.



✖ İki kardeşin hisseli olarak sahip olduğu bir konut ağır hasarlı tespit edilmiş ise her ikisi için de AFAD tarafından ayrı ayrı konut yapılmakta mı?

İki kardeşe, talep ve taahhütname vererek müşterek hak sahibi olmak kaydıyla hisseli bir konut yapılabilmekte. Sadece bir kardeşin müracaat ederek hak sahibi olması durumunda ise yine bir konut yapılıyor. ✖ Afet konutlarının maliyeti hangi şartlarda ödeniyor? Konutlar hak sahiplerine teslim edildikten sonra; afetzedeler 2 yıl boyunca herhangi bir ödeme yapmayacak, sonraki 18 yılda ister aylık ister yıllık eşit taksitlerle, faizsiz bir şekilde borçlarını ödeyebilecek.



KONTEYNERE TAŞINAN DA 15 BİN TL'LİK ÖDEMEYİ ALIR

Konutları yıkık, acil yıktırılacak, ağır hasarlı ve orta hasarlı olanlara konteyner kentlerde barınma imkânı sağlanıyor. Konteyner alanlar kira yardımından faydalanamıyor. Hane başına yalnızca bir 1 konteyner tahsis ediliyor. Konteyner alan ailelere de 15 bin lira taşınma yardımı yapılıyor.

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