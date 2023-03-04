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Depremzedelere yeni ev imkanı! Uygun koşullarda kredi desteği verilecek

Depremzedelerin yaralarını sarmak adına ilk andan itibaran sahada tüm kurumlarıyla yer alan devlet, afetzedeleri yalnız bırakmamak adına birçok yardım ve destek paketini devreye aldı. Son olarak depremzedelerin yeniden ev sahibi olabilmesi için önemli bir adım atıldı. Evleri acil olarak yıkılacak depremzedeler uygun koşullarda konut alabilecek. Konutlar teslim edildikten sonra 2 yıl herhangi bir ödeme yapılmayacak, sonraki 18 yılda sıfır faiz uygulanacak.

04.03.2023 07:40 - Son Güncelleme: 04.03.2023 07:40
Depremzedelere yeni ev imkanı! Uygun koşullarda kredi desteği verilecek

Deprem bölgesinde vatandaşların yaralarını sarmak için acil yıkılan konut sahiplerine uygun kredilendirme koşullarıyla yeni konut yapılacak.

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Depremzedelere yeni ev imkanı! Uygun koşullarda kredi desteği verilecek

Ağır hasarlı konutlar için maliyet üzerinden borçlandırma yapılacak.

Depremzedelere yeni ev imkanı! Uygun koşullarda kredi desteği verilecek

Konutlar teslim edildikten sonra 2 yıl herhangi bir ödeme yapılmayacak, sonraki 18 yılda ister aylık ister yıllık eşit taksitlerle, faizsiz bir şekilde ödenecek.

Depremzedelere yeni ev imkanı! Uygun koşullarda kredi desteği verilecek

Nakdi yardımın yanı sıra geçici barınma imkânı sunulurken, orta hasarlıda güçlendirme yapılmazsa oturulmasına izin verilmeyecek.

Depremzedelere yeni ev imkanı! Uygun koşullarda kredi desteği verilecek

Hasar tespit çalışmalarının sonucuna göre binaları hasar gören vatandaşlardan kimlere konut, işyeri, ahır yapılacağı belirlenecek.

İşte merak edilen bazı soruların yanıtları:

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