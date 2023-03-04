Depremzedelere yeni ev imkanı! Uygun koşullarda kredi desteği verilecek
Depremzedelerin yaralarını sarmak adına ilk andan itibaran sahada tüm kurumlarıyla yer alan devlet, afetzedeleri yalnız bırakmamak adına birçok yardım ve destek paketini devreye aldı. Son olarak depremzedelerin yeniden ev sahibi olabilmesi için önemli bir adım atıldı. Evleri acil olarak yıkılacak depremzedeler uygun koşullarda konut alabilecek. Konutlar teslim edildikten sonra 2 yıl herhangi bir ödeme yapılmayacak, sonraki 18 yılda sıfır faiz uygulanacak.
04.03.2023 07:40 - Son Güncelleme: 04.03.2023 07:40
Deprem bölgesinde vatandaşların yaralarını sarmak için acil yıkılan konut sahiplerine uygun kredilendirme koşullarıyla yeni konut yapılacak.