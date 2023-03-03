Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 03.03.2023 10:01
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 03.03.2023 10:06
    ABONE OL

    SON DAKİKA | TÜİK Şubat 2023 enflasyon verilerini açıkladı | TÜİK enflasyon istatistikleri! TÜİK 2023 Şubat TÜFE ne kadar?

    Son dakika haberine göre Türkiye İstatistik Kurumu Şubat 2023 dönemine ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. TÜİK'ten yapılan açıklamada Şubat 2023 döneminde enflasyonun yüzde 3,15 oranında yükseldi. Yıllık bazda ise bir önceki döneme göre gerileyen enflasyon yüzde 55,18 oldu.

    Ülkemizin yaşamış olduğu deprem felaketi nedeniyle, 2023 yılı Şubat ayında Gaziantep, Malatya ve Hatay Bölge Müdürlüklerimize bağlı olan illerde "alan (saha) fiyatları" derlenememiştir. Öte yandan, bu üç Bölge Müdürlüğümüze bağlı illerde "işyeri barkod tarama verileri" ve veri kazıma yöntemi ile "internetten derlenen fiyat verilerinin" kullanımına ise devam edilmiştir.

    TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) YILLIK %55,18, AYLIK %3,15 OLDU
    TÜFE'deki (2003=100) değişim 2023 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %3,15, bir önceki yılın Aralık ayına göre %10,00, bir önceki yılın aynı ayına göre %55,18 ve on iki aylık ortalamalara göre %71,83 olarak gerçekleşti.

    TÜFE yıllık değişim oranları (%), Şubat 2023


    Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %21,69 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %74,34 ile lokanta ve oteller oldu.

        TÜFE ana harcama gruplarına göre yıllık değişim oranları (%), Şubat 2023


        Ana harcama grupları itibarıyla 2023 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup %-1,76 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, 2023 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %7,36 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu (ana harcama gruplarına göre endeksler, ağırlıklar ve değişim oranları Ek Tablo-1'dedir).

        TÜFE ana harcama gruplarına göre aylık değişim oranları (%), Şubat 2023



        2023 yılı Şubat ayında, endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey), 23 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 3 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 117 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

        ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGESİ (B) YILLIK %55,16, AYLIK %2,62 OLDU
        İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2023 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %2,62, bir önceki yılın Aralık ayına göre %9,87, bir önceki yılın aynı ayına göre %55,16 ve on iki aylık ortalamalara göre %64,10 olarak gerçekleşti.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        e-Devlet’te flaş EYT düzenlemesi!
        Haberler Ekonomi SON DAKİKA | TÜİK Şubat 2023 enflasyon verilerini açıkladı | TÜİK enflasyon istatistikleri! TÜİK 2023 Şubat TÜFE ne kadar?
            SON DAKİKA