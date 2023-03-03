SON DAKİKA | TÜİK Şubat 2023 enflasyon verilerini açıkladı | TÜİK enflasyon istatistikleri! TÜİK 2023 Şubat TÜFE ne kadar?

TÜFE ana harcama gruplarına göre yıllık değişim oranları (%), Şubat 2023





Ana harcama grupları itibarıyla 2023 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup %-1,76 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, 2023 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %7,36 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu (ana harcama gruplarına göre endeksler, ağırlıklar ve değişim oranları Ek Tablo-1'dedir).