Deprem bölgesinin yeniden canlandırılmasına ve imarına yönelik faaliyetlerde bulunacak, bölge halkı ve bölgede ticari faaliyetlerde bulunanlara yönelik olarak TCMB tarafından alınan karara göre, Ağustos sonuna kadar kullandırılacak kredilerde zorunlu karşılıklar ve menkul kıymet tesisi düzenlemelerinde değişikliklere giderek bazı muafiyetler tanındı.