Türk Hava Yolları 2022'ye damga vurdu! 2.7 milyar dolar net kar

"Türk Hava Yolları 2022 yılında dünyanın en genç ve modern filoları arasında yer alan 394 uçağı ile iç hatlarda %85,8, dış hatlarda ise %80,1 doluluk oranı ile toplamda yaklaşık 72 milyon yolcu taşıdı. Küresel enflasyon baskılarına rağmen akaryakıt hariç birim giderlerini 2022 yılında 2019 yılına göre %2 azaltarak güçlü maliyet yönetimini sürdürdü. Bunun sonucunda da Ortaklığın nakit yaratma potansiyeline işaret eden FAVKÖK (Faiz, vergi, amortisman ve kira öncesi kar – EBITDAR) yaklaşık 5,4 milyar USD oldu.

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği IATA'nın yayımladığı verilere göre 2022 yılında küresel hava yolcu kapasitesi 2019 yılının %28 gerisinde kalırken, Türk Hava Yolları 2019 yılı kapasitesinin %7,5 üzerine çıkarak sektörün öncüsü oldu. Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Örgütü (Eurocontrol)'nün verilerine göre son üç yıldır Avrupa'nın en fazla uçan network taşıyıcısı olan Ortaklığımız, 2022 yılında dünyanın en çok uluslararası koltuk kapasitesi sunan network hava yolu olarak küresel çapta dikkat çekici bir yükselişe imza attı. Ülkemizin havacılık altyapısına olan yatırımlarının bir neticesi olarak da İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en çok yolcu ağırlayan havalimanı oldu.

Son 10 yılda kargo taşımacılığındaki pazar payını 4 katına çıkartan Ortaklığımız, IATA verilerine göre 2022 yılında dünyanın en büyük 5. hava kargo taşıyıcısı olarak başarısını sürdürdü. Geçtiğimiz yıl İstanbul Havalimanı'ndaki yüksek teknolojiyle donatılan yeni kargo operasyon merkezi olan SMARTIST'e taşınan Turkish Cargo, dünyada lider hava kargo markaları arasındaki pozisyonunu daha da geliştirmeyi hedeflemektedir.

İştirakleri ile birlikte 75 bin kişinin üzerinde istihdam sağlayan Türk Hava Yolları, her zaman olduğu gibi bu zorlu dönemde de milletimizin yanında olarak kuruluşunun 90., Cumhuriyetimizin de 100. yılında bayrağımızı gururla dalgalandırmaya devam edecektir."