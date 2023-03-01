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    • Ekonomi
    • 01.03.2023 19:32
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    • 01.03.2023 19:43
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    Türk Hava Yolları 2022'ye damga vurdu! 2.7 milyar dolar net kar

    Gökyüzündeki temsilcimiz Türk Hava Yolları 2022'ye damga vurdu. Türk Hava Yolları koronavirüs sonrası güçlü toparlanma ve operasyonel çevikliği ile 2022 yılını 2,7 milyar dolar net kar ile tamamladı.

    takvim.com.tr
    THY’de dev kar!

    Türk Hava Yolları 2022 yılını dev bir kar ile tamamladı.

    Global havacılık sektörü koronavirüs salgınının ardından jeopolitik gerilimlerle, enflasyonist baskılarla ve operasyonel sorunlarla yüzleştiği bir yılı geride bıraktı.

    THY'DEN 2,7 MİLYAR DOLAR NET KAR
    Türk Hava Yolları, çevikliği, geniş uçuş ağı ve pandemi döneminde koruduğu yüksek nitelikli iş gücü sayesinde rakiplerinden olumlu ayrışarak 2022 yılını 2,7 milyar dolar net kar ile tamamladı.

    THY 2020 yılından itibaren yaşanan zorlu faaliyet ortamına rağmen bu çeyrekle birlikte üst üste altıncı çeyrekte de net kar kaydetmiş oldu.

    2022 yılında toplam gelirleri, 18,4 milyar dolar ile 2019 yılını %39 aşarak tarihi yüksek seviyeye ulaştı. Toplam gelirin %20'sini oluşturan kargo gelirleri de söz konusu dönemde 2019 yılına göre %120 artış göstererek yaklaşık 3,7 milyar dolar olarak gerçekleşti.

    Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat THY'nin başarısına ilişkin şunları söyledi;

    "Türk Hava Yolları olarak 90 seneye dayanan tecrübemiz ile yükselerek önümüzdeki her engeli aşmaya devam ediyoruz. Pandemi sonrası elde ettiğimiz başarıda, tüm mesai arkadaşlarımızın emeği ve ekip ruhu var.


    Fotoğrafta: Ahmet Bolat

    Ülkemizin bayrak taşıyıcı havayolu olmanın getirdiği sorumluluk ve bilinçle 6 Şubat'ta gerçekleşen, Kahramanmaraş merkezli depremlerin hemen ardından tüm imkanlarımızı seferber ederek bugüne kadar 2.400'ün üzerinde uçuş ile 433 bin arama kurtarma ekibini ve 16 bin ton yardım malzemesini bölgeye ulaştırdık. Ayrıca 430 bin vatandaşımızın da bölgeden tahliyesini gerçekleştirdik.

        Deprem felaketi sonrası yaraları sarmak için biz de elimizi taşın altına koyduk. AFAD'a yaptığımız 2 milyar TL nakdi bağışın yanında, 1000 adet konutun inşası için Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığıyla çalışmalara başladık. Depremden etkilenen 1000 ailemizden 1'er kişiyi de istihdam ederek 1000 kişiyi Türk Hava Yolları ailesine katacağız."

        THY'den yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi;

        "Türk Hava Yolları 2022 yılında dünyanın en genç ve modern filoları arasında yer alan 394 uçağı ile iç hatlarda %85,8, dış hatlarda ise %80,1 doluluk oranı ile toplamda yaklaşık 72 milyon yolcu taşıdı. Küresel enflasyon baskılarına rağmen akaryakıt hariç birim giderlerini 2022 yılında 2019 yılına göre %2 azaltarak güçlü maliyet yönetimini sürdürdü. Bunun sonucunda da Ortaklığın nakit yaratma potansiyeline işaret eden FAVKÖK (Faiz, vergi, amortisman ve kira öncesi kar – EBITDAR) yaklaşık 5,4 milyar USD oldu.

        Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği IATA'nın yayımladığı verilere göre 2022 yılında küresel hava yolcu kapasitesi 2019 yılının %28 gerisinde kalırken, Türk Hava Yolları 2019 yılı kapasitesinin %7,5 üzerine çıkarak sektörün öncüsü oldu. Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Örgütü (Eurocontrol)'nün verilerine göre son üç yıldır Avrupa'nın en fazla uçan network taşıyıcısı olan Ortaklığımız, 2022 yılında dünyanın en çok uluslararası koltuk kapasitesi sunan network hava yolu olarak küresel çapta dikkat çekici bir yükselişe imza attı. Ülkemizin havacılık altyapısına olan yatırımlarının bir neticesi olarak da İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en çok yolcu ağırlayan havalimanı oldu.

        Son 10 yılda kargo taşımacılığındaki pazar payını 4 katına çıkartan Ortaklığımız, IATA verilerine göre 2022 yılında dünyanın en büyük 5. hava kargo taşıyıcısı olarak başarısını sürdürdü. Geçtiğimiz yıl İstanbul Havalimanı'ndaki yüksek teknolojiyle donatılan yeni kargo operasyon merkezi olan SMARTIST'e taşınan Turkish Cargo, dünyada lider hava kargo markaları arasındaki pozisyonunu daha da geliştirmeyi hedeflemektedir.

        İştirakleri ile birlikte 75 bin kişinin üzerinde istihdam sağlayan Türk Hava Yolları, her zaman olduğu gibi bu zorlu dönemde de milletimizin yanında olarak kuruluşunun 90., Cumhuriyetimizin de 100. yılında bayrağımızı gururla dalgalandırmaya devam edecektir."

        THY depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımız için de şu ifadelerle başsağlığı diledi;

        "Ülkemizin acısını en derin duygularımızla paylaşıyor, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz."
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        Haberler Ekonomi Türk Hava Yolları 2022'ye damga vurdu! 2.7 milyar dolar net kar
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