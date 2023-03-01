Türk Hava Yolları 2022'ye damga vurdu! 2.7 milyar dolar net kar

Türk Hava Yolları 2022 yılını dev bir kar ile tamamladı.
Global havacılık sektörü koronavirüs salgınının ardından jeopolitik gerilimlerle, enflasyonist baskılarla ve operasyonel sorunlarla yüzleştiği bir yılı geride bıraktı.
THY'DEN 2,7 MİLYAR DOLAR NET KAR
Türk Hava Yolları, çevikliği, geniş uçuş ağı ve pandemi döneminde koruduğu yüksek nitelikli iş gücü sayesinde rakiplerinden olumlu ayrışarak 2022 yılını 2,7 milyar dolar net kar ile tamamladı.
THY 2020 yılından itibaren yaşanan zorlu faaliyet ortamına rağmen bu çeyrekle birlikte üst üste altıncı çeyrekte de net kar kaydetmiş oldu.
2022 yılında toplam gelirleri, 18,4 milyar dolar ile 2019 yılını %39 aşarak tarihi yüksek seviyeye ulaştı. Toplam gelirin %20'sini oluşturan kargo gelirleri de söz konusu dönemde 2019 yılına göre %120 artış göstererek yaklaşık 3,7 milyar dolar olarak gerçekleşti.
Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat THY'nin başarısına ilişkin şunları söyledi;
"Türk Hava Yolları olarak 90 seneye dayanan tecrübemiz ile yükselerek önümüzdeki her engeli aşmaya devam ediyoruz. Pandemi sonrası elde ettiğimiz başarıda, tüm mesai arkadaşlarımızın emeği ve ekip ruhu var.
Fotoğrafta: Ahmet Bolat
Ülkemizin bayrak taşıyıcı havayolu olmanın getirdiği sorumluluk ve bilinçle 6 Şubat'ta gerçekleşen, Kahramanmaraş merkezli depremlerin hemen ardından tüm imkanlarımızı seferber ederek bugüne kadar 2.400'ün üzerinde uçuş ile 433 bin arama kurtarma ekibini ve 16 bin ton yardım malzemesini bölgeye ulaştırdık. Ayrıca 430 bin vatandaşımızın da bölgeden tahliyesini gerçekleştirdik.