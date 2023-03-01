Deprem bölgesi yeniden inşa ediliyor! Sektör temsilcileri 600 bin konut için seferber oldular! Fiyatlar sabitlendi

Şehir merkezlerinde ise bilim adamlarıyla çalışılıp master planlar oluşturulacak. 11 ildeki topyekun inşaa harekâtına herkes destek vermek istiyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile toplantılarda inşaat malzemecileri 'fiyat sabitleme' sözü verirken, müteahhit firmaları da makine-ekipman, işçi, mühendis desteği sunacaklarını belirtti. Depremzedeler için inşa edilecek kalıcı konutların yerlerinin belirlenmesi amacıyla bilim insanlarıyla görüşmeler yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep'te müteahhit ve inşaat malzemesi üreticileriyle de ayrı ayrı toplantılar gerçekleştirdi.

Deprem bölgesinde kalıcı konutlar için, üreticisi, inşaatçısı, işçisi, mühendisi, mimarı ile hep birlikte bu süreci yürütmek zorunda olduklarını söyleyen Kurum, "Devletin gücünü bugün vatandaşa gösterme, her türlü imkânı vatandaşa verme günü. Bunu da hep birlikte yapmak zorundayız. Bunu yapacak güce ve kudrete sahibiz. El birliği içerisinde bu süreci doğru yönetmek zorundayız" dedi.