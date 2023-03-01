Çalışana garanti! Ücret-kıdem haklarına güvence

Depremin etkilediği 11 ilde yaşayan çalışanların işi, mali ve özlük hakları, yaşamını kaybedenlerin sosyal güvenliği korumaya alınırken, bir dizi kolaylık da sağlanacak. İşte bu kolaylıklardan bazıları:

Deprem nedeniyle işverenin ödeme güçlüğüne düştüğü işyerlerinde çalışanların Ücret Garanti Fonu'ndan yararlanması sağlanacak.

Deprem bölgesindeki işverenlerin, çalışanlarına yapacağı maksimum 50 bin lira tutarlı nakdi yardımların, vergi ve sigorta priminden istisna tutulması sağlanacak.

Yasayla devlete olan borçların yapılandırılması için tanınacak başvuru süresi, 30 Nisan'dan 31 Mayıs'a uzatılacak. Kısa çalışma kapsamına giremeyecek işyerlerinde nakdi ücret desteği devreye girecek.

Deprem bölgesinde 22 Şubat tarihinden itibaren 3 ay işten çıkarma yasağı getirilirken, işyeri kapanırsa ya da çalışanın iş sözleşmesi süreli ise bu yasak uygulanmayacak.

İşçi açısından fesih yasağı bulunmuyor. Deprem bölgesinde kamu çalışanlarının tüm özlük hakları saklı tutulacak.

İş Kanunu'na göre, çalışılan işyerinde bir haftadan fazla süreyle işin durmasını zorlayıcı nedenlerin ortaya çıkması durumunda çalışanın haklı nedenle sözleşmeyi fesih hakkı doğuyor. Çalışan bu durumda kıdem tazminatı ve hak ettiği diğer haklarını alarak işten ayrılabilecek. Depremde büyük zarar gören, kıdem tazminatı ödeme olanağı olmayan işletmeler için kredi desteği bekleniyor.