Bilirkişi yıkıma neden olan 8 önemli hatayı sıraladı





KM OYUNUNA CEZA

Ticaret Bakanlığı, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapan otomobil yetkili bayileri ile oto galerilere Ocak ayında denetimler yaptı. 6 ay 6 bin kilometre pazarlama ve satış kısıtlamasına aykırı faaliyette bulunan 36 işletmeye 15 milyon 905 bin 127 lira para cezası uyguladı. İzmir'de 6 işletmeye 3 milyon 271 bin, Ankara'da 6 işletmeye 2 milyon 974 bin, Samsun'da 1 işletmeye 3 milyon 495 bin, İstanbul'da 4 işletmeye 927 bin, Kayseri'de 2 işletmeye 934 bin, Bursa'da 2 işletmeye 886 bin, Konya'da 2 işletmeye 710 bin, Erzurum'da 3 işletmeye 656 bin 790, Kocaeli'de 2 işletmeye 523 bin 500 lira ceza kesildi.



FAHİŞ KİRA İSTEYENE SORUŞTURMA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, konut satış ve kiralama bedellerinde son 20 günlük dönemde ciddi artışlar yaşandığının tespit edilmesi üzerine soruşturma açılmasına karar verildiğini açıkladı.

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