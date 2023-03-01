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    Bilirkişi yıkıma neden olan 8 önemli hatayı sıraladı

    Hatay’da 500 binayı inceleyen bilirkişi Suat Torun, sorunları belgeledi. Yıkıma neden olan 8 önemli hatayı da sıraladı. İşte sizler için derlediğimiz 1 Mart tarihli TAKVİM gazetesi ekonomi haberleri...

    Yıkım raporu

    Depremin yaşandığı illerde hasar tespit çalışmaları sürerken, yapılan incelemelerden çıkan sonuçlar şok ediyor. Depremin ardından İnşaat Mühendisleri Odası üyesi olarak gönüllü bilirkişilik yapmak üzere Hatay'a giden, savcılık adına 200'e yakın, oda adına ise 300 binayı inceleyen Suat Torun, yıkıma sebep olan hataları sıraladı. Torun, yıkıma sebep olan hataların 'zayıf kolon', 'düz demir kullanımı', 'taşıyıcı elemanlara verilen zararlar', 'kesit yetersizliği', 'uygunsuz etriye aralıkları', 'yumuşak kat etkisi', 'zemin sıvılaşması' ve 'çerçeve süreksizliği' gibi başlıklarda toplandığını belirtti. Torun, "En çok rastladığımız sorun beton kalitesizliği yani istenen dayanıma sahip olmayışıydı" dedi.



    TEK HARF İLE BÜYÜK VURGUN
    Tüm türkiye 11 ilde büyük yıkımlara sebep olan asrın felaketi karşısında kenetlenirken, dolandırıcılar ise böylesi bir zamanda bile vatandaşın cebindeki paraya el uzatmaktan vazgeçmedi. BTK'ya bağlı Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi'nin (USOM) İhbar Portalı'na yapılan başvurular neticesinde tespit edilen 200'den fazla yardım amaçlı kuruluşları taklit eden internet sitesi kapatıldı. Dolandırıcıların bilinen organizasyonların sitelerini taklit ettikleri görülürken, kolaylıkla dikkatten kaçabilecek harf oyunlarıyla (AFAT, AKOT gibi) vatandaşları dolandırmaya çalıştıkları görüldü.



    BİR DARBE DE DOLANDIRICIDAN
    İskenderun'da depremzede Sıdır ailesi, konteyner ev almak istedi. İnternetten araştırma yapan Emrah Sıdır, uygun fiyat veren Isparta merkezli bir firma ile iletişime geçti. Sıdır, iki adet ev siparişi verdi, hesaplarına 30 bin lira gönderdi. Ancak firma yetkilileri kayıplara karıştı. Barış ŞİMŞEK



        CENGİZ HOLDİNG'DEN PREFABRİK KENT
        Cengiz Holding, depremzedelerin barınma ihtiyacı için Adıyaman'da bin 250 kişilik prefabrik kentin yapımına başladı. Mart ayının ikinci yarısında tamamlanması hedeflenen kentte, 100 konteyner ve 120 prefabrik yapı, sosyalleşme alanları, çocuk oyun alanları ve yemekhane bulunacak.
        40 bin metrekarelik alana kurulan prefabrik kent, büyüklükleri 21 ila 36 metrekare arasında değişen yapılardan oluşacak. 1+1 daire formunda tasarlanan yapılarda banyo, tuvalet ve mutfak da yer alacak. Yapılara gelecek haftadan itibaren afetzedeler aşamalı olarak yerleşmeye başlayacak.



        KM OYUNUNA CEZA
        Ticaret Bakanlığı, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapan otomobil yetkili bayileri ile oto galerilere Ocak ayında denetimler yaptı. 6 ay 6 bin kilometre pazarlama ve satış kısıtlamasına aykırı faaliyette bulunan 36 işletmeye 15 milyon 905 bin 127 lira para cezası uyguladı. İzmir'de 6 işletmeye 3 milyon 271 bin, Ankara'da 6 işletmeye 2 milyon 974 bin, Samsun'da 1 işletmeye 3 milyon 495 bin, İstanbul'da 4 işletmeye 927 bin, Kayseri'de 2 işletmeye 934 bin, Bursa'da 2 işletmeye 886 bin, Konya'da 2 işletmeye 710 bin, Erzurum'da 3 işletmeye 656 bin 790, Kocaeli'de 2 işletmeye 523 bin 500 lira ceza kesildi.

        FAHİŞ KİRA İSTEYENE SORUŞTURMA
        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, konut satış ve kiralama bedellerinde son 20 günlük dönemde ciddi artışlar yaşandığının tespit edilmesi üzerine soruşturma açılmasına karar verildiğini açıkladı.

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        Haberler Ekonomi Bilirkişi yıkıma neden olan 8 önemli hatayı sıraladı
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