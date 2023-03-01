Bilirkişi yıkıma neden olan 8 önemli hatayı sıraladı

Depremin yaşandığı illerde hasar tespit çalışmaları sürerken, yapılan incelemelerden çıkan sonuçlar şok ediyor. Depremin ardından İnşaat Mühendisleri Odası üyesi olarak gönüllü bilirkişilik yapmak üzere Hatay'a giden, savcılık adına 200'e yakın, oda adına ise 300 binayı inceleyen Suat Torun, yıkıma sebep olan hataları sıraladı. Torun, yıkıma sebep olan hataların 'zayıf kolon', 'düz demir kullanımı', 'taşıyıcı elemanlara verilen zararlar', 'kesit yetersizliği', 'uygunsuz etriye aralıkları', 'yumuşak kat etkisi', 'zemin sıvılaşması' ve 'çerçeve süreksizliği' gibi başlıklarda toplandığını belirtti. Torun, "En çok rastladığımız sorun beton kalitesizliği yani istenen dayanıma sahip olmayışıydı" dedi.
TEK HARF İLE BÜYÜK VURGUN
Tüm türkiye 11 ilde büyük yıkımlara sebep olan asrın felaketi karşısında kenetlenirken, dolandırıcılar ise böylesi bir zamanda bile vatandaşın cebindeki paraya el uzatmaktan vazgeçmedi. BTK'ya bağlı Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi'nin (USOM) İhbar Portalı'na yapılan başvurular neticesinde tespit edilen 200'den fazla yardım amaçlı kuruluşları taklit eden internet sitesi kapatıldı. Dolandırıcıların bilinen organizasyonların sitelerini taklit ettikleri görülürken, kolaylıkla dikkatten kaçabilecek harf oyunlarıyla (AFAT, AKOT gibi) vatandaşları dolandırmaya çalıştıkları görüldü.
BİR DARBE DE DOLANDIRICIDAN
İskenderun'da depremzede Sıdır ailesi, konteyner ev almak istedi. İnternetten araştırma yapan Emrah Sıdır, uygun fiyat veren Isparta merkezli bir firma ile iletişime geçti. Sıdır, iki adet ev siparişi verdi, hesaplarına 30 bin lira gönderdi. Ancak firma yetkilileri kayıplara karıştı. Barış ŞİMŞEK