Depremzedelere gittikleri illerde iş fırsatı!





ZARARI KARŞILANACAK

Depremlerden etkilenen arıcılar destekleniyor. Tarım Bakanı Vahit Kirişci, 1.5 milyon kovana sahip depremzede arıcıların şeker ihtiyacını karşılayacaklarını ve zarar gören kovanların adedi kadar arılı kovanları bedelsiz olarak tedarik edeceklerini duyurdu. Türkiye Arıcılar Birliği Başkanı Ziya Şahin de "Arısını yerine koyması konusunda 80 bin arıcı aile, depremzede arıcılarımıza destek olacaktır" diye konuştu.



KONTEYNER KUYUMCUKENT

Türkiye'nin önemli altın ve mücevher işleme merkezlerinden 'Kuyumcukent' olarak da bilinen Altınşehir Kuyumculuk İhtisas Küçük Sanayi Sitesi, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar aldı. Altınşehir'in kaderi İTÜ heyetinin yaptığı değerlendirmenin sonunda ortaya çıkacak raporla şekillenecek. Kahramanmaraş Kuyumcular Odası Başkanı Hacı Mustafa Öz, "Her türlü duruma göre planlarımızı yapıyoruz" dedi. Öz, planları arasında konteyner kuyumcukent kurmanın da bulunduğunu söyledi.



PRIM' ÇAĞRISI

Türkiye Emekliler Derneği Başkanı Kazım Ergün, depremlerde hayatını kaybeden sigortalıların hak sahiplerine ve malul olanlara Van depreminde olduğu gibi kolaylık sağlanmasını istedi. "Ölüm aylığı ve malul aylığı bağlanmasında 30 günlük prim yeterli kabul edilmeli. Ayrıca, depremde hayatını kaybeden sigortalıların birinci derece yakınları ile malul kalanlara kamuda istihdam sağlanması için özel bir düzenleme yapılmalı" diyen Ergün, bölgede veraset ve intikal vergisi alınmamasına yönelik düzenleme yapılması talebinde de bulundu.



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