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    Depremzedelere gittikleri illerde iş fırsatı!

    Konteyner kentlere iş için mobil ofisler kurulacak. Depremzedelere gittikleri illerde de iş fırsatı sunulacak. İşte sizler için derlediğimiz 27 Şubat tarihli TAKVİM gazetesi ekonomi haberleri...

    ’İş’te seferberlik

    Depremin etkilediği 11 ilde şirketlerin, sanayi bölgelerinin yeniden çalışması, ekonomik ve sosyal yaşamın yeniden canlanması için tüm imkânlar seferber ediliyor. İlk adımda toplum yararına işlerde 21 bin kişiye iş kapısı açılırken, konteyner kentlerde iş fırsatı sunacak mobil ofis üniteleri kurularak, gençlere staj ve istihdam olanakları sağlanacak

    SAHADA ÇALIŞMA
    Türkiye İş Kurumu ve Sosyal Güvenlik Kurumu depremden etkilenen vatandaşların ihtiyaçlarını tespit için sahada çalışıyor. Depremden etkilenen ve iş arayan vatandaşların kaldıkları yurt, misafirhane, otel gibi konakladıkları yerler ziyaret edilerek kayıtları alınıyor ve güncelleniyor. İstihdam sağlamak isteyen işveren, sanayi, ticaret odaları, OSB yönetimleri ve işveren birliklerinden de açık iş talepleri alınıyor. İŞKUR, depremin etkilendiği kentlerde sanayi ve hizmet sektöründe çalışıp farklı illere gidenlere de iş fırsatı sunuyor. Hazal ATEŞ



    DEPREMZEDELERE YARDIM ELİ
    İşçi, işveren ve memur konfederasyonları, depremzedelere yardım elini uzattı. TİSK, deprem bölgesine yardım malzemeleri sevk ederken, 25 milyon lira bağışta bulundu. TÜRK-İŞ de deprem bölgesine bugüne kadar toplam 50 milyon lira yardım yaptı. Memur-Sen ise 10 milyon lira yardımda bulundu, 140 tır ihtiyaç maddesinden oluşan yardım ile bin adet çadırı bölgeye sevk etti.



    BORSA DENGELENDİ
    Borsada, depremlerin ardından artan risk algısıyla dalgalı bir döneme girilirken, alınan önlemlerle dengelenme çabaları ön plana çıktı. Endeks, deprem öncesindeki seviyeye ulaşırken, sektör ve hisse bazlı hareketler gözlendi. Deprem öncesi son işlem günü olan 3 Şubat'ta 4.997 puan olan endeks, deprem sonrası 2 işlem gününde yüzde 9.8 düşerek 4.505 puana geriledi. Sağlıksız fiyat hareketlerinin artmasının etkisiyle 8 Şubat'taki işlemler iptal edilirken, piyasanın 5 işlem günü kapatılması kararlaştırıldı. Endeks, depremden sonra alınan önlemlerle tekrar işleme açıldığı 15 Şubat günü yüzde 9.88 yükseldi. Borsa İstanbul geçen haftayı 5 bin 58 puandan tamamlarken, 7-24 Şubat arasındaki yükseliş yüzde 12.2 oldu. Endeks, deprem öncesindeki 4.997 puanın da yüzde 1.22 puan üzerine çıktı.

    İNŞAAT ETKİSİ
    Özellikle çimento ve demirçelik hisselerindeki hareket dikkat çekti. Geçen hafta en çok yükseliş 45.79 ile Oyak Çimento'da görülürken, yüzde 27.16 ile İskenderun Demir Çelik izledi.



        ZARARI KARŞILANACAK
        Depremlerden etkilenen arıcılar destekleniyor. Tarım Bakanı Vahit Kirişci, 1.5 milyon kovana sahip depremzede arıcıların şeker ihtiyacını karşılayacaklarını ve zarar gören kovanların adedi kadar arılı kovanları bedelsiz olarak tedarik edeceklerini duyurdu. Türkiye Arıcılar Birliği Başkanı Ziya Şahin de "Arısını yerine koyması konusunda 80 bin arıcı aile, depremzede arıcılarımıza destek olacaktır" diye konuştu.

        KONTEYNER KUYUMCUKENT
        Türkiye'nin önemli altın ve mücevher işleme merkezlerinden 'Kuyumcukent' olarak da bilinen Altınşehir Kuyumculuk İhtisas Küçük Sanayi Sitesi, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar aldı. Altınşehir'in kaderi İTÜ heyetinin yaptığı değerlendirmenin sonunda ortaya çıkacak raporla şekillenecek. Kahramanmaraş Kuyumcular Odası Başkanı Hacı Mustafa Öz, "Her türlü duruma göre planlarımızı yapıyoruz" dedi. Öz, planları arasında konteyner kuyumcukent kurmanın da bulunduğunu söyledi.

        PRIM' ÇAĞRISI
        Türkiye Emekliler Derneği Başkanı Kazım Ergün, depremlerde hayatını kaybeden sigortalıların hak sahiplerine ve malul olanlara Van depreminde olduğu gibi kolaylık sağlanmasını istedi. "Ölüm aylığı ve malul aylığı bağlanmasında 30 günlük prim yeterli kabul edilmeli. Ayrıca, depremde hayatını kaybeden sigortalıların birinci derece yakınları ile malul kalanlara kamuda istihdam sağlanması için özel bir düzenleme yapılmalı" diyen Ergün, bölgede veraset ve intikal vergisi alınmamasına yönelik düzenleme yapılması talebinde de bulundu.

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        Haberler Ekonomi Depremzedelere gittikleri illerde iş fırsatı!
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