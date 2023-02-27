Depremzedelere gittikleri illerde iş fırsatı!

Depremin etkilediği 11 ilde şirketlerin, sanayi bölgelerinin yeniden çalışması, ekonomik ve sosyal yaşamın yeniden canlanması için tüm imkânlar seferber ediliyor. İlk adımda toplum yararına işlerde 21 bin kişiye iş kapısı açılırken, konteyner kentlerde iş fırsatı sunacak mobil ofis üniteleri kurularak, gençlere staj ve istihdam olanakları sağlanacak
SAHADA ÇALIŞMA
Türkiye İş Kurumu ve Sosyal Güvenlik Kurumu depremden etkilenen vatandaşların ihtiyaçlarını tespit için sahada çalışıyor. Depremden etkilenen ve iş arayan vatandaşların kaldıkları yurt, misafirhane, otel gibi konakladıkları yerler ziyaret edilerek kayıtları alınıyor ve güncelleniyor. İstihdam sağlamak isteyen işveren, sanayi, ticaret odaları, OSB yönetimleri ve işveren birliklerinden de açık iş talepleri alınıyor. İŞKUR, depremin etkilendiği kentlerde sanayi ve hizmet sektöründe çalışıp farklı illere gidenlere de iş fırsatı sunuyor. Hazal ATEŞ
DEPREMZEDELERE YARDIM ELİ
İşçi, işveren ve memur konfederasyonları, depremzedelere yardım elini uzattı. TİSK, deprem bölgesine yardım malzemeleri sevk ederken, 25 milyon lira bağışta bulundu. TÜRK-İŞ de deprem bölgesine bugüne kadar toplam 50 milyon lira yardım yaptı. Memur-Sen ise 10 milyon lira yardımda bulundu, 140 tır ihtiyaç maddesinden oluşan yardım ile bin adet çadırı bölgeye sevk etti.
BORSA DENGELENDİ
Borsada, depremlerin ardından artan risk algısıyla dalgalı bir döneme girilirken, alınan önlemlerle dengelenme çabaları ön plana çıktı. Endeks, deprem öncesindeki seviyeye ulaşırken, sektör ve hisse bazlı hareketler gözlendi. Deprem öncesi son işlem günü olan 3 Şubat'ta 4.997 puan olan endeks, deprem sonrası 2 işlem gününde yüzde 9.8 düşerek 4.505 puana geriledi. Sağlıksız fiyat hareketlerinin artmasının etkisiyle 8 Şubat'taki işlemler iptal edilirken, piyasanın 5 işlem günü kapatılması kararlaştırıldı. Endeks, depremden sonra alınan önlemlerle tekrar işleme açıldığı 15 Şubat günü yüzde 9.88 yükseldi. Borsa İstanbul geçen haftayı 5 bin 58 puandan tamamlarken, 7-24 Şubat arasındaki yükseliş yüzde 12.2 oldu. Endeks, deprem öncesindeki 4.997 puanın da yüzde 1.22 puan üzerine çıktı.
İNŞAAT ETKİSİ
Özellikle çimento ve demirçelik hisselerindeki hareket dikkat çekti. Geçen hafta en çok yükseliş 45.79 ile Oyak Çimento'da görülürken, yüzde 27.16 ile İskenderun Demir Çelik izledi.